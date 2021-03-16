Бензема: «Азару не везёт с тех пор, как он прибыл в „Реал“»

Нападающий «Реала» прокомментировал очередную травму полузащитника команды и поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты».

Эдену не слишком везёт с тех пор, как он прибыл в «Реал». Мне очень обидно за него, потому что это топ-футболист, который может нам очень помочь. Думаю, он тоже расстроен. Мы здесь, чтобы помочь ему. Надеюсь, он скоро поправится, потому что он нужен нам.

[В матче с «Аталантой»] мы будем играть с амбициями и желанием победить в важной для всех нас игре. Это будет очень сложно, потому что соперник очень силён. Это дисциплинированная команда, но мы будем придерживаться нашей философии и играть быстро. Выйдем на поле с целью победить и показать, что мы можем играть на высшем уровне.