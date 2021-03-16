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Бензема: «Азару не везёт с тех пор, как он прибыл в „Реал“»

сегодня, 07:19
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта23:00 Не начался

Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал очередную травму полузащитника команды Эдена Азара и поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты».

Эдену не слишком везёт с тех пор, как он прибыл в «Реал». Мне очень обидно за него, потому что это топ-футболист, который может нам очень помочь. Думаю, он тоже расстроен. Мы здесь, чтобы помочь ему. Надеюсь, он скоро поправится, потому что он нужен нам.

[В матче с «Аталантой»] мы будем играть с амбициями и желанием победить в важной для всех нас игре. Это будет очень сложно, потому что соперник очень силён. Это дисциплинированная команда, но мы будем придерживаться нашей философии и играть быстро. Выйдем на поле с целью победить и показать, что мы можем играть на высшем уровне.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:07
Может много грешил в своей жизни!.?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 08:56
Конечно, над травмами талантливого футболиста смеяться грех, но все таки лучшая шутка из твиттера: «Азар теперь травмирует те мышцы, о существовании которых я даже не догадывался».
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:52
Зря вообще состоялся этот переход. Азару здоровья!!! Всем добра!!!
asraeil
asraeil
сегодня в 08:40
Ну тут вообще полная непруха.....
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:31
Не его команда, зря приходил
ДСА
ДСА
сегодня в 07:57
Переход Азара оказался большой неудачей.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:38
Просто напасть какая то, не везет - мягко сказано.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:23
Наверно, это карма...
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