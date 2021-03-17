Умяров: «Мы должны победить „Урал“»

Хавбек «Спартака» Наиль Умяров высказался о предстоящем матче 23-го тура РПЛ с «Уралом».
Предыдущий матч с «Уралом» (2:2) был непростым. Казалось, что мы хорошо контролировали ситуацию во втором тайме, вели игру, создавали моменты, но…
Сейчас мы должны реабилитироваться и забрать три очка. Я в том матче неудачно вышел во втором тайме, сломал палец. Хорошо, что всё зажило, всё в порядке — это главное.
А россиян можно мариновать на лавке, отдавать в аренды, ссылать в дубли и т.д.
А россиян можно мариновать на лавке, отдавать в аренды, ссылать в дубли и т.д.
Бакаеву нужно прийти в себя прежде всего в психологическом плане.
Он слишком зациклен на ошибках и постоянно психует из-за этого. Отсюда и низкий уровень игры. Хотя может и должен играть лучше.
С Уралом может получить шанс, в том числе и в основе. Посмотрим.
Бакаеву нужно прийти в себя прежде всего в психологическом плане.
Он слишком зациклен на ошибках и постоянно психует из-за этого. Отсюда и низкий уровень игры. Хотя может и должен играть лучше.
С Уралом может получить шанс, в том числе и в основе. Посмотрим.
А ещё Бакаев на лаве сидит киснет. И нам не продали и у себя не выпускаете.
А ещё Бакаев на лаве сидит киснет. И нам не продали и у себя не выпускаете.
Не исключаю, что завтра появится в старте, а Зобнин уйдет на фланг вместо Мозеса.
Не исключаю, что завтра появится в старте, а Зобнин уйдет на фланг вместо Мозеса.