Умяров: «Мы должны победить „Урал“»

Хавбек «Спартака» высказался о предстоящем матче 23-го тура РПЛ с «Уралом».

Предыдущий матч с «Уралом» (2:2) был непростым. Казалось, что мы хорошо контролировали ситуацию во втором тайме, вели игру, создавали моменты, но…

Сейчас мы должны реабилитироваться и забрать три очка. Я в том матче неудачно вышел во втором тайме, сломал палец. Хорошо, что всё зажило, всё в порядке — это главное.