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Умяров: «Мы должны победить „Урал“»

17 марта 2021, 13:48
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Хавбек «Спартака» Наиль Умяров высказался о предстоящем матче 23-го тура РПЛ с «Уралом».

Предыдущий матч с «Уралом» (2:2) был непростым. Казалось, что мы хорошо контролировали ситуацию во втором тайме, вели игру, создавали моменты, но…

Сейчас мы должны реабилитироваться и забрать три очка. Я в том матче неудачно вышел во втором тайме, сломал палец. Хорошо, что всё зажило, всё в порядке — это главное.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ stanichnik (раскрыть)
17 марта в 19:11
Так сейчас лимит такой - ты привозишь иностранца с прицелом на основу. Или хотя бы на ближайший резерв.
А россиян можно мариновать на лавке, отдавать в аренды, ссылать в дубли и т.д.
NbKA555
NbKA555
17 марта в 19:08
Нужно с таким же настроем выходить как в двух предыдущих матчах,в пол силы никого не обыграешь в наше время!Тем более что на Спартак все по особому настраиваются!Нужно собраться мысленно и бороться за каждый участок поля!Тогда все приложится с Божьей помощью!Удачи нам завтра !!!
Байкал-38
Байкал-38
17 марта в 16:45
Ну если, что будет Наиль Чапаев!
stanichnik
stanichnik ответ makkie (раскрыть)
17 марта в 16:32
Не было бы счастья, да несчастье помогло, травма Мозеса даёт шанс Бакаеву сыграть завтра с Уралом. А после выздоровления нигерийца Зелимхан снова присядет на лавку. Имея в своём распоряжении иностранцев, тренеры, как правило, почему-то предпочитают их нашим футболистам. Спартак не исключение.
makkie
makkie ответ stanichnik (раскрыть)
17 марта в 16:23
Привет, Иван!

Бакаеву нужно прийти в себя прежде всего в психологическом плане.
Он слишком зациклен на ошибках и постоянно психует из-за этого. Отсюда и низкий уровень игры. Хотя может и должен играть лучше.
С Уралом может получить шанс, в том числе и в основе. Посмотрим.
stanichnik
stanichnik ответ makkie (раскрыть)
17 марта в 16:18
Доброго Здоровья, Максим!
А ещё Бакаев на лаве сидит киснет. И нам не продали и у себя не выпускаете.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 марта в 16:13
Не надо обижать Урал,сыграйте в ничью!
olesk
olesk
17 марта в 15:20
тут ключевое слово - если!!! если вы захотите играть, то будете способны победить Урал
sv_1969
sv_1969
17 марта в 14:55
Надо попасть в состав и победить!А получится ли))
makkie
makkie
17 марта в 14:28
Наиль был одним из лучших с Краснодаром, удачно вышел на замену в матче с Динамо.
Не исключаю, что завтра появится в старте, а Зобнин уйдет на фланг вместо Мозеса.
ДСА
ДСА
17 марта в 14:17
Слово должны нужно заменить на слово можем, так будет правильнее.
mihaluch
mihaluch
17 марта в 14:13
Всё в руках Господа.
beefs
beefs
17 марта в 13:50
никто никому ничего не должен, вы должны играть в футбол и, желательно, хорошо...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
17 марта в 13:50
Ты в состав попади...
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