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Колыванов: «Молодёжной сборной России вполне по силам выйти в финал Евро»

26 марта 2021, 09:17

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Игорь Колыванов порассуждал о перспективах национальной команды U21 на Евро-2021.

После победы над исландцами нашей молодёжной сборной предстоит встреча с совсем другим соперником — сборной Франции. Это одни из главных претендентов на победу в турнире.

Будет сложно, но у нас очень хорошая команда в плане подбора футболистов. Ребята показали, что могут талантливо и неординарно играть в атаке.

Не стоит далеко загадывать, надо сначала выйти из группы, а в плей-офф как пойдёт. Но уже сейчас можно смело сказать, что нашей молодёжи вполне по силам выйти в финал.

Чалов потихоньку воскресает — забил гол и отдал три голевые передачи. Галактионов хорошо подобрал ему роль на поле. Что касается основой сборной, ему бы сначала в основу ЦСКА попасть и там доказать, что он готов перейти на уровень постарше. Фёдору нужно засучить рукава, стиснуть зубы и начинать забивать.

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Все комментарии
don_surio
don_surio
26 марта в 12:54
Помнится, Чехию так же обыграли на Евро-2012. А чем все завершилось? Главное учесть уроки из этой ситуации.
морозз
морозз
26 марта в 11:27, ред.
Начинается блин, обыграли Исландию и сразу даёшь финал...Колыванов больной на голову?
Valeron112
Valeron112
26 марта в 11:11
Молодёжь радуйте так дальше , всё по силам .Удачи и терпения.Побед в следующих матчах!
ЮЗИК
ЮЗИК
26 марта в 10:46
Рано об этом говорить
Serg_Diamond
Serg_Diamond
26 марта в 10:43
От Чалова больше всего пользы когда он играет не на острие, а чуть глубже. К сожалению, в ЦСКА при наличии Рондона и Влашича ему светит если только позиция вингера либо выходы на замену. А в молодежной сборной он играл вчера по сути ложную девятку. Поэтому и принес много пользы команде. И в этом конечно есть заслуга Галактионова. Кода вместо Чалова вышел прямолинейный Грулев, игра в атаке развалилась.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
26 марта в 10:33
Франция вчера проиграла Датчанам и выйдет с нами , как на последний бой. Поэтому и тактика наша должна быть гибкой и продуманной. Если победим их , то выйдем из группы и последний матч с Датчанами - формальность.
Болеем за Наших и Победы с францией.
stanichnik
stanichnik
26 марта в 10:27
Надо ещё учитывать новую формулу проведения игр в этом турнире и сохранить форму и настрой и на второй этап в случае выхода из группы.
КЭТиК
КЭТиК
26 марта в 10:03
Он это определил по одному матчу с Исландией.
Leha-ha50
Leha-ha50
26 марта в 10:02
Рано петь дифирамбы. Вот сыграют с Францией, тогда можно будет , что то предполагать.
А пока лучше воздержаться от столь оптимистичных планов , самые трудные игры в группе еще впереди. Не надо бежать впереди паровоза.
Ждемс.
Всем здоровья.
beefs
beefs
26 марта в 10:00
молодцы так держать, меньше читайте прессу...
Вoлхв
Вoлхв
26 марта в 09:56
Главное сейчас не впасть в эйфорию....
Федор Паршунин
Федор Паршунин
26 марта в 09:50
Молодежная сборная России провела блестящий матч со сборной Исландии, продемонстрировав более гибкую и меняющуюся в течении матча, в отличии от основной сборной, схему игры. Помимо Чалова и Галактионова хочется отметить Захаряна, разгоняющего атаки, дриблинг Макарова, Евгеньева, играющего на опережение, Тикнизяна на фланге. Единственно, давайте отойдем от громких лозунгов "нам по силам даже финал" и попробуем сыграть с одной из самых мощных по поколению игроков Францией, а там уже будет видно, что хотя бы теоретически по зубам нам финал или нет.
Ironigor
Ironigor
26 марта в 09:49
Со вчерашнего вечера нахожусь в отличном настроение , от игры нашей молодёжи!!! Не хочу перехвалить ,но вчера эти пацаны преподнесли настоящий праздник игры, игры футбола!!! Понимаю, что и соперник не из самых сильных, но то качество футбола и та самоотдача которую я вчера увидел, достойно уважения и всяческих похвал !!! Теперь только Вперёд, к новым Победам и Успехам !!!
РОССИЯ МОЛОДАЯ - КРАСАВЧИКИ !!!!!
ВСЕМ ДОБРА !!!!!
mihaluch
mihaluch
26 марта в 09:40
Надо играть и выигрывать.
STVA 1
STVA 1
26 марта в 09:26
Все надо делать постепенно не слушать болтунов у которых Зюба красаУчик! Прошел только один матч и впереди длинный путь!
VeniaminS
VeniaminS
26 марта в 09:22
Хорошо бы!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 марта в 09:18
Наша молодёжь посильней основной будет!
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