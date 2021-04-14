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МЮ пытается договориться с «Реалом» о снижении цены за трансфер Варана

14 апреля 2021, 08:56

«Манчестер Юнайтед» продолжает работу над трансфером центрального защитника «Реала» Рафаэля Варана и надеется договориться о снижении его цены, сообщает Daily Mail.

По информации источника, «Юнайтед» хочет снизить запрашиваемую «Реалом» сумму в 69 миллионов евро, что усложняет переговоры между клубами.

Последние матчи мадридской команды Варан пропустил из-за заражения коронавирусом.

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Brooklyn888
Brooklyn888
14 апреля в 20:51
Реал готов отпустить Варана в Манчестер Юнайтед
Мадридцы не будут препятствовать уходу француза.

Реал не собирается удерживать Рафаэля Варана от перехода в Манчестер Юнайтед в ближайшее трансферное окно, сообщает MEN.

В "Королевском клубе" обеспокоены тем, что французский защитник не горит желанием продлевать соглашение, а потому готовы его отпустить.

Контракт Рафаэля Варана с Реалом подойдет к концу летом 2022-го года.

В новом сезоне Рафаэль Варан принял участие в 32-х матчах своей команды, отметившись двумя забитыми голами.

Напомним, что на футболиста также претендуют Пари Сен-Жермен, Ювентус и Челси.
galem72
galem72
14 апреля в 11:06
Опять ДайлиМайл всякий бред сочиняет в преддверии летнего ТО.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
14 апреля в 09:25
Варан косячник. И хорош в паре с Рамосом. Без Рамоса не факт, что потянет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 апреля в 09:24
И в более благополучные времена торг всегда был уместен. А в нынешние времена тем более. И Реалу не надо упираться, сегодня уступит в цене он завтра уступят ему.
Другой вопрос хочет или не хочет Реал продавать своего игрока. Если не хочет то тогда он не пойдёт на уступки. И правильно сделает...
ДСА
ДСА
14 апреля в 09:19
Конечно он столько не стоит.
beefs
beefs
14 апреля в 09:00
Рынок в действии...
Конкурс бот
Конкурс бот
14 апреля в 09:00
Жена болельщика больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 36. Поздравляем! Лига чемпионов 2020/2021
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