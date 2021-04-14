МЮ пытается договориться с «Реалом» о снижении цены за трансфер Варана

1618379779

14 апреля 2021, 08:56

«Манчестер Юнайтед» продолжает работу над трансфером центрального защитника «Реала» и надеется договориться о снижении его цены, сообщает Daily Mail.

По информации источника, «Юнайтед» хочет снизить запрашиваемую «Реалом» сумму в 69 миллионов евро, что усложняет переговоры между клубами.

Последние матчи мадридской команды Варан пропустил из-за заражения коронавирусом.