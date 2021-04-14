МЮ пытается договориться с «Реалом» о снижении цены за трансфер Варана

«Манчестер Юнайтед» продолжает работу над трансфером центрального защитника «Реала» Рафаэля Варана и надеется договориться о снижении его цены, сообщает Daily Mail.
По информации источника, «Юнайтед» хочет снизить запрашиваемую «Реалом» сумму в 69 миллионов евро, что усложняет переговоры между клубами.
Последние матчи мадридской команды Варан пропустил из-за заражения коронавирусом.
Мадридцы не будут препятствовать уходу француза.
Реал не собирается удерживать Рафаэля Варана от перехода в Манчестер Юнайтед в ближайшее трансферное окно, сообщает MEN.
В "Королевском клубе" обеспокоены тем, что французский защитник не горит желанием продлевать соглашение, а потому готовы его отпустить.
Контракт Рафаэля Варана с Реалом подойдет к концу летом 2022-го года.
В новом сезоне Рафаэль Варан принял участие в 32-х матчах своей команды, отметившись двумя забитыми голами.
Напомним, что на футболиста также претендуют Пари Сен-Жермен, Ювентус и Челси.
Мадридцы не будут препятствовать уходу француза.
Реал не собирается удерживать Рафаэля Варана от перехода в Манчестер Юнайтед в ближайшее трансферное окно, сообщает MEN.
В "Королевском клубе" обеспокоены тем, что французский защитник не горит желанием продлевать соглашение, а потому готовы его отпустить.
Контракт Рафаэля Варана с Реалом подойдет к концу летом 2022-го года.
В новом сезоне Рафаэль Варан принял участие в 32-х матчах своей команды, отметившись двумя забитыми голами.
Напомним, что на футболиста также претендуют Пари Сен-Жермен, Ювентус и Челси.
Другой вопрос хочет или не хочет Реал продавать своего игрока. Если не хочет то тогда он не пойдёт на уступки. И правильно сделает...
Другой вопрос хочет или не хочет Реал продавать своего игрока. Если не хочет то тогда он не пойдёт на уступки. И правильно сделает...