В «Барселоне» недовольны тем, что Неймар продлил контракт с ПСЖ

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09 мая 2021, 20:26

Вчера ПСЖ официально объявил о продлении контракта с нападающим Неймаром до 2025 года.

Как сообщается, решение подписать новое соглашение с парижанами вызвало негодование в руководстве «Барселоны». Месяц назад представитель каталонского клуба прилетал в Париж, чтобы обсудить с бразильцем потенциальное возвращение в «Барселону». Он провёл с Неймаром весь день, разговаривая с футболистом о его планах на будущее. В беседе с представителем «сине-гранатовых» нападающий выразил желание снова играть за «Барселону», потому что он не видит, что ПСЖ сможет создать конкурентоспособный проект на европейской арене в ближайшие годы.