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В «Барселоне» недовольны тем, что Неймар продлил контракт с ПСЖ

09 мая 2021, 20:26

Вчера ПСЖ официально объявил о продлении контракта с нападающим Неймаром до 2025 года.

Как сообщается, решение подписать новое соглашение с парижанами вызвало негодование в руководстве «Барселоны». Месяц назад представитель каталонского клуба прилетал в Париж, чтобы обсудить с бразильцем потенциальное возвращение в «Барселону». Он провёл с Неймаром весь день, разговаривая с футболистом о его планах на будущее. В беседе с представителем «сине-гранатовых» нападающий выразил желание снова играть за «Барселону», потому что он не видит, что ПСЖ сможет создать конкурентоспособный проект на европейской арене в ближайшие годы.

Руководство каталонского клуба готово было предпринять попытку вернуть Неймара, однако спустя месяц он подписал новый контракт с ПСЖ. В «Барселоне» считают, что Неймар просто «использовал» свой бывший клуб.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
10 мая в 10:22
как будто Барса смогла бы заплатить 30 млн в год.
League1
League1
10 мая в 07:47
Молодец, НЕймар. Снова использовал барсу.
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
10 мая в 07:00
неймар опят Барсу поимел
zooveterinar
zooveterinar ответ valt134 (раскрыть)
10 мая в 06:17
Лопнутый,китайский!!!
амурец
амурец
10 мая в 03:39
правильно сделал, в ПСЖ если он играет значить ему и почести, а в Барселоне? играют играют, а все медали Месси на себя вешает
valt134
valt134
10 мая в 00:55
Имя ему-ГОНДУРАС...
valt134
valt134
10 мая в 00:53
Давно порванная 82.
valt134
valt134
10 мая в 00:50
Он всегда был ЧМОМ...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
10 мая в 00:38
Может и есть логика...
В ПСЖ он на первых ролях....практически гарантированное ежегодное чемпионство...нехилая оплата труда...плюс полуфиналы ЛЧ....
В Каталонии же 1/8-я ЛЧ...не более 30-ти % на чемпионство...и постоянно быть в тени "инопланетного" игрока....)))
Да и если встреча с представителями Барселоны принесла несколько лишних миллионов и ускорила процесс подписания нового парижского контракта - то что здесь предосудительного ???
Он же такой же как и все....стремится к максимальной оплате своего труда.....
ФАНАТ_number one
ФАНАТ_number one
10 мая в 00:08
Все правильно сделал Неймар, ПСЖ на данный момент по сильнее Барсы по всем статьям.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
09 мая в 23:02
Шейхи перебили ставку, хотя не понимаю возмущение от Барсы, плакса в Каталонии будет нулевым.
Брулин
Брулин
09 мая в 22:31
Неймар - это девочка - проститутка , его еут все кто заплатит
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
09 мая в 22:18
Мощенник,лицемер.
zooveterinar
zooveterinar
09 мая в 22:15
С него ,как с козла молока!!!
Cympak-05
Cympak-05
09 мая в 21:30
Что за глупость. Барса понимала что не сможет заплатить столько денег за 29 летнего футболиста. Единственный шанс подписать это свободным агентом
Знатог
Знатог
09 мая в 21:23
а че, в Барселоне уже выиграл всё что можно, пора и денег заработать на старость.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
09 мая в 21:22
Не знаю, как по мне, даром не нужен Неймар обратно. Фати бы вернулся в своей лучшей форме - вот тут бы был рад.
Gahi
Gahi
09 мая в 21:20
Если человек обманул один раз то пусть будет стыдно ему,  а если он обманул во второй раз пусть будет стыдно мне. Если Неймар обещает, а затем не выполняет своё обещание, то грош цена такому человеку и возмущаться Барселоне бесполезно.
SoberBober
SoberBober
09 мая в 21:19
Думаю, Барсе даже повезло, что они его не вернули. Неймар давно уже ничего не показывает в важных матчах, а самомнения выше крыши, так что денег на него уйдет вагон. Барсе в это непростое для нее время нужны игроки с характером, а не эта истеричка
alexgurzan
alexgurzan ответ Федор Паршунин (раскрыть)
09 мая в 21:12
.
aventure61
aventure61
09 мая в 21:09
не нужен он барсе,он уже на карнавале.это поздний дани алвес. барсе нужны игроки типа канте.роя кина.джеррарда или маскерано,а эти погба и неймары конченые пижоны.
rubinovyi2
rubinovyi2
09 мая в 21:07
Ох,вот беда-то...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
09 мая в 21:04
У Неймара просто фактор денег решающий:
mortid
mortid ответ Oyeeeee (комментарий удален) (раскрыть)
09 мая в 21:01
Раз ты о нём говоришь, а помимо тебя ещё сотни тысяч, значит у него есть слава. Славы нет у Заболотного и ему подобных ;)
Elliada
Elliada
09 мая в 21:00
Конечно использовал.

Специально встретился с представителями Барселоны, чтобы руководство ПСЖ со страха предложило улучшенный контракт.

Неймар - актер на поле и в жизни
ДАША Д
ДАША Д
09 мая в 20:50
Пусть кусают локти...
RoArt
RoArt
09 мая в 20:43
Все - теперь карлик перебежит в ПСЖ!
particular
particular
09 мая в 20:40
Решение принято вне зависимости от полётов, переговоров и пожеланий...
А договорённости для бразика уже давно не обязательны к исполнению...
ceret
ceret
09 мая в 20:39
Барсе говорит одно,а ПСЖ другое .
vastudio
vastudio
09 мая в 20:39
Наверно пришла смс-ка о состоянии счёта Барселоны)
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