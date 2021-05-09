В «Барселоне» недовольны тем, что Неймар продлил контракт с ПСЖ

Вчера ПСЖ официально объявил о продлении контракта с нападающим Неймаром до 2025 года.
Как сообщается, решение подписать новое соглашение с парижанами вызвало негодование в руководстве «Барселоны». Месяц назад представитель каталонского клуба прилетал в Париж, чтобы обсудить с бразильцем потенциальное возвращение в «Барселону». Он провёл с Неймаром весь день, разговаривая с футболистом о его планах на будущее. В беседе с представителем «сине-гранатовых» нападающий выразил желание снова играть за «Барселону», потому что он не видит, что ПСЖ сможет создать конкурентоспособный проект на европейской арене в ближайшие годы.
Руководство каталонского клуба готово было предпринять попытку вернуть Неймара, однако спустя месяц он подписал новый контракт с ПСЖ. В «Барселоне» считают, что Неймар просто «использовал» свой бывший клуб.