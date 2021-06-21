Аяз Гулиев стал игроком «Арсенала»

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вчера, 18:25

Тульский «Арсенал» на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником .

«Аяз Гулиев подписал двухлетний контракт с ПФК „Арсенал“. Аяз – выпускник академии московского „Спартака“. В 2013 году дебютировал за дубль красно-белых, а чуть позднее – за „Спартак-2“. Приветствуем Аяза Гулиева в „Арсенале“ и желаем яркой и результативной игры!» — сообщает пресс-служба «Арсенала».

🔥🔥🔥Аяз, добро пожаловать в «Арсенал»!



24-летний Аяз Гулиев подписал двухлетний контракт с ПФК «Арсенал»



Подробности👉https://t.co/cquqi2SACD pic.twitter.com/Oy8X8se62V — ПФК «Арсенал» Тула (@pfc_arsenal) June 21, 2021

Ранее «Арсенал» продлил контракт с Эвансом Кангва.