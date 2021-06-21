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Аяз Гулиев стал игроком «Арсенала»

вчера, 18:25

Тульский «Арсенал» на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Аязом Гулиевым.

«Аяз Гулиев подписал двухлетний контракт с ПФК „Арсенал“. Аяз – выпускник академии московского „Спартака“. В 2013 году дебютировал за дубль красно-белых, а чуть позднее – за „Спартак-2“. Приветствуем Аяза Гулиева в „Арсенале“ и желаем яркой и результативной игры!» — сообщает пресс-служба «Арсенала».

Ранее «Арсенал» продлил контракт с Эвансом Кангва.

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sv_1969
sv_1969
вчера в 22:52
Может играть начнет
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:38
Парню 24 уже , пора за ум браться и сосредоточиться на футболе.
An Jo
An Jo
вчера в 21:19
Ещё один просранный спартаком молодняк?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:45, ред.
Вздрогнул, ущипнул себя, а потом вспомнил, что кроме лондонского Арсенала, есть ещё славный тульский...(К последнему никаких вопросов!)
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon ответ antant1 (раскрыть)
вчера в 19:48
    Ironigor
    Ironigor ответ David Young (раскрыть)
    вчера в 19:39
    Паоло Росси с него точно уже не получится !!!)))
    David Young
    David Young
    вчера в 19:35
    Надеюсь что в Туле он будет законопослушно себя вести.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 19:01, ред.
    Это тот которому подвиги Кокорина со стулом уснуть не дают.
    Рязань 062
    Рязань 062
    вчера в 18:54
    вот арсенал собирает команду..... кто то голову обещает проломить тренерам другого клуба, кто то пешеходов избивает.. не игроки а какие то неадекватные граждане.. это конечно очень мягко сказано.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 18:53
    Время покажет заиграет ли Аяз , но все равно Удачи в новом клубе. Главное не затеряться.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 18:52
    в Туле и американцев, наверное, поменьше. Слава лимиту!
    В Европе это бревнище играло пердивах за пару евро
    Gahi
    Gahi
    вчера в 18:51
    Поздравляем Арсенал игрок он хороший ярко проявил себя в Ростове, но переход в Спартак не стал для Аза возможностью ещё ярче раскрыться, в силу своего взрывного характера и  неумением во время погасить эмоции которых в нём достаточно. Видимо в Ростове это удалось Валерию Карпину найти те слова и подход к игроку чтобы тот прогрессировал. Может другой Спартаковец Парфёнов сможет Гулиева перезагрузить в Арсенале чтобы тот стал хорошим пушкарем, готовым прокладывать пути дороги к воротам своих соперников. Удачи 
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 18:47
      ermak6848
      ermak6848
      вчера в 18:45
      Остаётся пожелать успехов в новом клубе Аязу!!!
      makkie
      makkie
      вчера в 18:38
      Ух ты, в Туле всплыл!
      Рязань 062
      Рязань 062
      вчера в 18:37
      весь сброд собирают....
      shlomo
      shlomo
      вчера в 18:35
      Удачи парню в Арсенале
      antant1
      antant1
      вчера в 18:32
      Это хорошо,давно пора было им кого-нибудь усилить)
      ProKop92
      ProKop92
      вчера в 18:26
      Усилит
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