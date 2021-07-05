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В ближайшее время «Ливерпуль» начнёт переговоры по трансферу Сауля

05 июля 2021, 10:59

«Ливерпуль» ищет замену Джорджиньо Вейналдуму, который не стал продлевать контракт с клубом и перешёл в ПСЖ.

Как сообщается, «красные» рассматривают вариант с подписанием полузащитника «Атлетико» Сауля Ньигеса. Футболист уже уведомил руководство мадридского клуба, что намерен покинуть команду этим летом. В ближайшее время «Ливерпуль» проведёт переговоры с представителями «Атлетико». «Красные» готовы предложить за трансфер Сауля 40 млн евро.

В подписании Сауля также заинтересованы ещё четыре топ-клуба.

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Все комментарии
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
05 июля в 22:29
Надо подписать центр закроет
Владимир Тимофеевв
Владимир Тимофеевв
05 июля в 19:14
Сауль хороший футболист который являлся одним из ключевых игроков в составе Атлетико, но Сауль это не то что нужно нам. Лучше уже купить Ренату Санчеса или Ауара.
shlifen
shlifen
05 июля в 13:37
С учётом того что с уходом Вейналдума в центре поля Ливерпуля появилось вакантное место "трудяги" - вариант с Саулем выглядит весьма перспективно. В самом Атлетико последние два года используют Сауля исключительно как "затычку" при проблемах с составом, и желание игрока уйти и обрести наконец постоянную позицию на поле - кажется весьма разумным. В качестве замены Джорджиньо на ум приходит ещё разве что Забитцер - но про него слухов пока не было.
Теперь вопрос только в том, согласится ли Атлетико отпустить своего воспитанника за 40 лимонов (примерную цену по трансфермаркту), и готов ли Ливерпуль в случае чего - заплатить немного больше??
Самим же, красным, не мешало бы продать летом ещё и травматичного Кейта - зарплата у парня большая, но он прямо таки "хрустальный", и пока особо не феерил в АПЛ...
asraeil
asraeil
05 июля в 12:20
Наверное договорятся
ДАША Д
ДАША Д
05 июля в 11:02
Вполне адекватную сумму предлагают.
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