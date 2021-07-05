В ближайшее время «Ливерпуль» начнёт переговоры по трансферу Сауля

«Ливерпуль» ищет замену Джорджиньо Вейналдуму, который не стал продлевать контракт с клубом и перешёл в ПСЖ.
Как сообщается, «красные» рассматривают вариант с подписанием полузащитника «Атлетико» Сауля Ньигеса. Футболист уже уведомил руководство мадридского клуба, что намерен покинуть команду этим летом. В ближайшее время «Ливерпуль» проведёт переговоры с представителями «Атлетико». «Красные» готовы предложить за трансфер Сауля 40 млн евро.
В подписании Сауля также заинтересованы ещё четыре топ-клуба.
Теперь вопрос только в том, согласится ли Атлетико отпустить своего воспитанника за 40 лимонов (примерную цену по трансфермаркту), и готов ли Ливерпуль в случае чего - заплатить немного больше??
Самим же, красным, не мешало бы продать летом ещё и травматичного Кейта - зарплата у парня большая, но он прямо таки "хрустальный", и пока особо не феерил в АПЛ...
Теперь вопрос только в том, согласится ли Атлетико отпустить своего воспитанника за 40 лимонов (примерную цену по трансфермаркту), и готов ли Ливерпуль в случае чего - заплатить немного больше??
Самим же, красным, не мешало бы продать летом ещё и травматичного Кейта - зарплата у парня большая, но он прямо таки "хрустальный", и пока особо не феерил в АПЛ...