В ближайшее время «Ливерпуль» начнёт переговоры по трансферу Сауля

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05 июля 2021, 10:59

«Ливерпуль» ищет замену Джорджиньо Вейналдуму, который не стал продлевать контракт с клубом и перешёл в ПСЖ .

Как сообщается, «красные» рассматривают вариант с подписанием полузащитника «Атлетико» . Футболист уже уведомил руководство мадридского клуба, что намерен покинуть команду этим летом. В ближайшее время «Ливерпуль» проведёт переговоры с представителями «Атлетико». «Красные» готовы предложить за трансфер Сауля 40 млн евро.

В подписании Сауля также заинтересованы ещё четыре топ-клуба.