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«Матч ТВ» вместо игр РПЛ показывает художественный фильм

вчера, 17:40
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Сегодня проходят матчи 4-го тура РПЛ.

Встречу «Спартак» — «Урал», начавшуюся в 17.30 мск, можно посмотреть на платном канале «Матч Премьер». Также в 17.30 началась игра «Нижний Новгород» — «Уфа». Несмотря на столь плотную загрузку футбольными событиями, канал «Матч ТВ», позиционирующийся как общероссийский федеральный спортивный телеканал, в это время показывает художественный фильм «Геймер».

Недавно ФК «Сочи» объяснил, почему решил провести трансляцию игры Лиги конференций на платной стриминговой платформе, а не на «Матч ТВ».

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Все комментарии
протон1
протон1
сегодня в 00:52
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LAISMEN
LAISMEN
вчера в 22:48
А мультики когда начнут показывать....)))
pomor45
pomor45
вчера в 20:41
Медиа - главный источник доходов не только ведущих футбольных и других спортивных клубов, но и спортивных телеканалов. Это мировая тенденция.
Gunslinger
Gunslinger ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 20:30
Да уж, из детства... :)))))
антон михайловский
антон михайловский
вчера в 20:06
все что нужно знать про развитие футбола в россии
112910415
112910415
вчера в 20:03
Затянуло бурой тиной...
firewing
firewing
вчера в 19:54
«Матч ТВ» вместо игр РПЛ показывает АПЛ - вот такой должна быть программа!
161регион
161регион
вчера в 19:29
Ну а ули? Это же газпром тв.... Они только трубу показывают
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:04
Под футбол РПЛ стал засыпать. Редиски! Сна лишают!
морозз
морозз
вчера в 18:51
Пипец, это не спортивный федеральный канал…это … альный .67
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:43
Фильмы то больше показывать не где
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:35
Да здравствует "великий гений" Тины Канделаки !!!)))
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 18:32
ни копейки этим мазохистам матч-тв никогда не платил, есть ресурс - там можно смотреть все матчи рпл, правда блочат стримеров иногда, но тут же можно другой канал найти и вуаля, устанут блочить.
zsb1961
zsb1961
вчера в 18:30
Бабки, бабки, бабки ... На болельщиков - плевать!
ABir
ABir
вчера в 18:29
Матч не для пропаганды сорта, а для зарабатывания
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:25
Не удивлюсь , если завтра начнут "Давай поженимся" показывать или Малахова.
311
311
вчера в 18:23
Такое УГ не рассчитано на массового телезрителя!)
Баобаб
Баобаб
вчера в 18:23
Да я лучше фильм погляжу, чем позорный РПЛ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 18:20
Рейтинг футбольных трансляций РПЛ ниже 10%. Поэтому и не показывают.
ДСА
ДСА
вчера в 18:20
Ни копейки из бюджета, сразу научатся что показать.
Bastardo
Bastardo
вчера в 18:19
...А впрочем, ничего нового
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответ Anton Hohlov (раскрыть)
вчера в 18:19
Они хотят и рыбку съесть и...
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 18:13
Этой конторе нужно уже определиться - они федеральный канал или платный, типа окко.
протон1
протон1 ответ Gunslinger (раскрыть)
вчера в 18:01
актуальная тема была однако)
Vyatcheslav
Vyatcheslav ответ Gunslinger (раскрыть)
вчера в 18:00
Да может лучше уже Лебединое озеро. Кто в теме тот поймёт;)...
d1metras
d1metras
вчера в 17:59
Лишний раз матч тв доказывает свою бездарность и жадность.. никчемный канал такой же как и его управленцы..
волгодон 2
волгодон 2 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:58
совершенно верно,матч-премьер не куплю принципиально
протон1
протон1
вчера в 17:57
Мачт Тв отказался показывать игры рпл. так как футбол на дне
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 17:57
В рамках федерального проекта о популяризации спорта за деньги.
Gunslinger
Gunslinger
вчера в 17:55
Главное, чтобы не "Лебединое озеро".....
Кто в теме, тот поймёт!!! :)))
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