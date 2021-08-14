«Матч ТВ» вместо игр РПЛ показывает художественный фильм

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вчера, 17:40

Сегодня проходят матчи 4-го тура РПЛ .

Встречу «Спартак» — «Урал», начавшуюся в 17.30 мск, можно посмотреть на платном канале «Матч Премьер». Также в 17.30 началась игра «Нижний Новгород» — «Уфа». Несмотря на столь плотную загрузку футбольными событиями, канал «Матч ТВ», позиционирующийся как общероссийский федеральный спортивный телеканал, в это время показывает художественный фильм «Геймер».