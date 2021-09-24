Хамес — о переходе в «Аль-Райян»: «Новая возможность жить и наслаждаться»

Полузащитник Хамес Родригес прокомментировал свой переход из «Эвертона» в катарский клуб «Аль-Райян».
Новая возможность жить и наслаждаться. Спасибо за то, что подарили мне этот опыт.
A new opportunity to live and enjoy. Thank you @AlrayyanSC for giving me this experience. pic.twitter.com/gUSYlzeeXw— James Rodríguez (@jamesdrodriguez) September 23, 2021
85(29) - это его статистика. Как может такой игрок, с такими способностями забивать так мало? Да ноги у него не были готовы к матчам)). Потом и в Баварии побывал, где еще мало забивал. Эвертон для него был последним "криком'. И сейчас наконец-то решил, что надо заработать денег. Но подстраховался(пункт в контракте позволяющий ему уходить в ПСЖ). Да, ПСЖ сейчас даже хочет подписать Ришарлисона(из Эвертона), а почему не Хамеса, может быть если покажет себя вновь, то...? Вопросов много.
85(29) - это его статистика. Как может такой игрок, с такими способностями забивать так мало? Да ноги у него не были готовы к матчам)). Потом и в Баварии побывал, где еще мало забивал. Эвертон для него был последним "криком'. И сейчас наконец-то решил, что надо заработать денег. Но подстраховался(пункт в контракте позволяющий ему уходить в ПСЖ). Да, ПСЖ сейчас даже хочет подписать Ришарлисона(из Эвертона), а почему не Хамеса, может быть если покажет себя вновь, то...? Вопросов много.