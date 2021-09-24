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Хамес — о переходе в «Аль-Райян»: «Новая возможность жить и наслаждаться»

24 сентября 2021, 09:21

Полузащитник Хамес Родригес прокомментировал свой переход из «Эвертона» в катарский клуб «Аль-Райян».

Новая возможность жить и наслаждаться. Спасибо за то, что подарили мне этот опыт.

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Все комментарии
протон
протон
24 сентября в 17:53
Про игру в футбол ни слова) хотя итак всем понятно зачем он перешёл))
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
24 сентября в 10:22
Хамес Родригес и до чемпионата мира был дорогостоящей звездой. Просто Порту и Монако не были настолько популярными, чтобы сделать его всемирно известным. После мундиаля о Хамесе узнали даже далекие от футбола домохозяйки. Он забил шесть голов в пяти встречах, получил «Золотую бутсу» лучшему бомбардиру турнира и купался в лучах славы. Реал решил этим воспользоваться, вновь напомнив о своих безграничных трансферных способностях. После трансфера(контракт на 6 лет) он предпочел "моделей"
85(29) - это его статистика. Как может такой игрок, с такими способностями забивать так мало? Да ноги у него не были готовы к матчам)). Потом и в Баварии побывал, где еще мало забивал. Эвертон для него был последним "криком'. И сейчас наконец-то решил, что надо заработать денег. Но подстраховался(пункт в контракте позволяющий ему уходить в ПСЖ). Да, ПСЖ сейчас даже хочет подписать Ришарлисона(из Эвертона), а почему не Хамеса, может быть если покажет себя вновь, то...? Вопросов много.
1bear
1bear
24 сентября в 10:06
удачно понаслаждаться - заслужил
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
24 сентября в 09:58
Как-то не ободряюще... если вырезать из контекста, похоже на фразу старикана из рекламы пенсионного вклада
Leha-ha50
Leha-ha50
24 сентября в 09:57
Биг-Маг с двумя большими "котлетами" видать получил, можно и понаслаждаться.
bf9u8mdm6scu
bf9u8mdm6scu
24 сентября в 09:54
Да ты и раньше не напрягался
Djebrael
Djebrael
24 сентября в 09:31
Ну деньжат конечно для жизни срубит...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
24 сентября в 09:30
Если карьеру закончил - зарабатывай деньги и наслаждайся.
STVA 1
STVA 1
24 сентября в 09:26
Живи и наслаждайся
shlomo
shlomo
24 сентября в 09:22
Ну что, пожелаю удачи!
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