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Назаров — о Рассказове: «Он разве не предатель многоразовый?»

вчера, 10:18
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Известный болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров сочинил стихотворение после поражения москвичей в матче 12-го тура РПЛ от «Зенита».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:23
Хорош Назар,в точку сказано.Дайте шанс Селихову наконец.Этой дырке теперь надо 8 пропустить чтоб Селихову дали шанс?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:56
Назаров тот ещё фанат...
По пьяни (Назаров), чудом Химки победив
Готов петь как соловей, оскорбляя при этом зачем то коней
Грозится Питер разнести, ведь нету равных Спартаку
Потом куда то пропадает и появляется лишь после победы над Уфой
Не проиграй Спартак 7:1, а с разницей в один, два, три мяча, то просто бы бухал
А тут уж накипело и по своим опять пошёл, как было с Каррерой
Наверное Назарову народного дать надо... врага и алкаша и к другу в колонию отправить.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:54
Этому клоуну походу стих приходит на ум только когда спартак победит или проиграет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:24
Опять враки....
5:1 в Питере было в том сезоне в котором чемпионом стал Локомотив....
И кого Рассказов предавал ???
sten312
sten312
вчера в 14:16
Предатель это акын Назаров,который вместе с Глушаком способствовал изгнанию Карреры ,лучше молчал,за умного сошел.
sv_1969
sv_1969 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 13:08
Началось в деревне утро! ))) Не утруждайте себя спорами! Не желаю)))Кутепов супер будь по Вашему!Вы это уже 5 лет твердите)))Желаю Вам здравствовать!!
leonidspb1958
leonidspb1958
вчера в 12:58
Что-то крутовато и оскорбительно!
ОПС
ОПС
вчера в 12:55
Пусть и дальше...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 12:49
ну может ты мне напомнишь матчи, в которых Кутепов привез 3+ , хотябы, мяча?))
trimetil
trimetil
вчера в 12:45
А почему он предатель многоразовый?
Я что-то пропустил...
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 12:43
Стих давай!
n272nm
n272nm
вчера в 11:52
Блаженный, который топчется на руинах своей команды. Упаси боже любой клуб от таких болельщиков.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:47
Предатель тот, кто тренерует и ставит в основу! А Назаров конченый 56!
Oliver S
Oliver S ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 11:45
В том то и дело, что он ничего не понял и не поймёт. Капризный игрок, пользующийся тем, что он "одна девка в деревне"(с), т.е. один правый защитник в команде. Ему 23 года, пора уже выходить на новый уровень игры, а он ни в защите не умеет (кудрявый питерский бразил накручивал его как хотел), ни в нападении пас не может отдать, косячит каждый матч и ошибок своих не признаёт, при этом требует контракт уровня топ-игроков.
Petergoff
Petergoff
вчера в 11:32
Отец Михаил, как всегда- в ударе!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:21
Пора бы уже отстать от парня,он и так все уже понял,все свои ошибки.
sv_1969
sv_1969 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 11:21, ред.
Воздержусь! А то опять забанят за простое восхищение Вашей "любовью" к напу кутепову))
Серж 129
Серж 129
вчера в 11:13
к сожалению пол команды это уровень фнл
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:10
Бывает в жизни и такое, вон у МЮ тоже прямо в родном доме конфуз произошёл, и то не чё !!!)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 11:07
Т. е не в сухих фантазиях)
Кутепов топ и всегда им был, не пойму какое отношение он имеет к Рассказову
Gahi
Gahi
вчера в 11:06
Ну зачем так строга Дмитрий Юрьевич гнобить пацана приклеивать печать предателя не раз. Всё таки не на войне а на футболе. Рассказов сам переживает больше всех от такого результата. Наверное в этой ситуации нужно спокойно разобраться и помочь в причинах безвольной игры команды повлекшей за собой такое крупное поражение в игре против Зенита. А кто виноват в этом, наверное все вместе взятых в Спартаке кто в большей степени а кто-то в меньшей, но это не снимает ответственности от всей команды от поражения 7-1. Удачи
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 11:00
Да пожалуй только на двухсторонках.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 10:56
Уважаемый, подскажи где можно посмотреть игру Кутепова, или напомни разгром с участием Кутепова))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:55
Дурачок, разве Рассказов вчера виноват, Мозес и Максименко
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:50
С одной стороны нехорошо так гнобить футболиста за допущенные промахи. Но с другой стороны - посмотрите на зарплаты Рассказова, Соболева, Рассказова, Кутепова и посмотрите на их игру..
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 10:50
Мне кажется от этого персонажа (я про Назарова) вреда не меньше.
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:47
Настоящий болельщик в такой ситуации будет искать слова поддержки для своей команды, а не сыпать соль на рану и искать виновного, чтобы вешать на него всех собак, демонстрируя свой талант в стихосложении. По сути это очередной самопиар на фоне резонансного события в нашем футболе, вызывающий презрение к Назарову среди своих красно-белых собратьев и сарказм и усмешку у всех остальных болельщиков особенно тех, кому ненавистна народная команда.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:46
В общем помоев игрок получит на всю оставшуюся жизнь.
Андрeй Попов
Андрeй Попов ответ YVG (раскрыть)
вчера в 10:42
Что вы гоните на Колю?! Нормально играет, на уровне всей команды)
Вратарь не ловит, защита не пресекает, атака не забивает
beefs
beefs
вчера в 10:38
ты смотри как повлиял матч, сразу муза посетила...
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