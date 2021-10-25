Назаров — о Рассказове: «Он разве не предатель многоразовый?»

Известный болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров сочинил стихотворение после поражения москвичей в матче 12-го тура РПЛ от «Зенита».
Известный болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров сочинил стихотворение после поражения москвичей в матче 12-го тура РПЛ от «Зенита».
По пьяни (Назаров), чудом Химки победив
Готов петь как соловей, оскорбляя при этом зачем то коней
Грозится Питер разнести, ведь нету равных Спартаку
Потом куда то пропадает и появляется лишь после победы над Уфой
Не проиграй Спартак 7:1, а с разницей в один, два, три мяча, то просто бы бухал
А тут уж накипело и по своим опять пошёл, как было с Каррерой
Наверное Назарову народного дать надо... врага и алкаша и к другу в колонию отправить.
По пьяни (Назаров), чудом Химки победив
Готов петь как соловей, оскорбляя при этом зачем то коней
Грозится Питер разнести, ведь нету равных Спартаку
Потом куда то пропадает и появляется лишь после победы над Уфой
Не проиграй Спартак 7:1, а с разницей в один, два, три мяча, то просто бы бухал
А тут уж накипело и по своим опять пошёл, как было с Каррерой
Наверное Назарову народного дать надо... врага и алкаша и к другу в колонию отправить.
5:1 в Питере было в том сезоне в котором чемпионом стал Локомотив....
И кого Рассказов предавал ???
5:1 в Питере было в том сезоне в котором чемпионом стал Локомотив....
И кого Рассказов предавал ???
Я что-то пропустил...
Я что-то пропустил...
Кутепов топ и всегда им был, не пойму какое отношение он имеет к Рассказову
Кутепов топ и всегда им был, не пойму какое отношение он имеет к Рассказову
Вратарь не ловит, защита не пресекает, атака не забивает
Вратарь не ловит, защита не пресекает, атака не забивает