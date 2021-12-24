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Вернидуб продлил контракт с «Шерифом»

вчера, 11:41

Главный тренер тираспольского «Шерифа» Юрий Вернидуб продлил контракт с командой до 2024 года. Об этом сообщается на сайте «желто-черных».

Вернидуб возглавляет тираспольчан с декабря 2020 года. За это время он успел выиграть с «Шерифом» чемпионат Молдовы и пробиться с командой в групповой раунд Лиги чемпионов.

Напомним, в группе «Шериф» сенсационно одолел в гостях мадридский «Реал» со счетом 2:1, набрал в родных стенах три очка с донецким «Шахтером», а также в выездном поединке с украинским клубом сыграл вничью. С 7 очками приднестровский коллектив отправился в 1/16 Лиги Европы, где в феврале сразится с португальской «Брагой».

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Все комментарии
sash71
sash71
вчера в 19:33
После такого ошеломляющего успеха в ЛЧ не удивительно, что руководство клуба решило продлить с ним контракт. Он показал результат и клуб под его руководством вошёл в историю молдавского футбола только за то, что сумел победить сам мадридский Реал и не где нибудь, а на самом Сантьяго Бернабеу. Да в ЛЧ они не удержались и не вошли в плей офф но пробились в не менее престижный турнир ЛЕ где вполне могут пойти далеко. Я по крайней мере желаю и Шерифу и Вернидубу успехов.
karnager
karnager
вчера в 19:01
Вернидуб- Отдайберезу
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:06
Он там герой!!!!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 13:17
Вернидуб проделал в Тирасполе большую работу и, безусловно, заслужил новый контракт. Правда, я думаю ему придётся начинать всё заново - ту банду с которой он добился небывалого для молдавского клуба результата наверняка распродадут летом. Правда, наверняка, ещё оставят возможность пошуметь в Лиге Европы - благо соперник в первом раунде не выглядит непроходимым.
Так что в следующем сезоне Юрию наверняка придётся строить новую команду и, хотелось бы, чтобы будущая банда оставила след в молдавском футболе, а не состояла из одних варягов - при всём уважении к заслугам Шерифа, моё мнение остаётся прежним - в составе обязательно должны быть местные игроки, впрочем это всего лишь моё мнение.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:06
Хороший тренер , продолжает делать себе имя
ОПС
ОПС
вчера в 12:33
Так и должно было быть.
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:04
То, что сотворила банда Юрия Николаевича в этом году в ЛЧ дорогово стоит не только для Молдавского футбола, но и для мирового! Вспомните как говорили о попадании ФК Шериф в групповую стадию ЛЧ, но они доказали всем, что в футбол играет команда а не имена! Думаю все довольны тем, как клуб проявил себя и возможно он еще пошумит,но уже в ЛЕ!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:45
Конечно продлили,чувак чуть ЛЧ не выиграл!🤣😜
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