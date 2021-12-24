Вернидуб продлил контракт с «Шерифом»

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вчера, 11:41

Главный тренер тираспольского «Шерифа» продлил контракт с командой до 2024 года. Об этом сообщается на сайте «желто-черных».

Вернидуб возглавляет тираспольчан с декабря 2020 года. За это время он успел выиграть с «Шерифом» чемпионат Молдовы и пробиться с командой в групповой раунд Лиги чемпионов.

Напомним, в группе «Шериф» сенсационно одолел в гостях мадридский «Реал» со счетом 2:1, набрал в родных стенах три очка с донецким «Шахтером», а также в выездном поединке с украинским клубом сыграл вничью. С 7 очками приднестровский коллектив отправился в 1/16 Лиги Европы, где в феврале сразится с португальской «Брагой».