Вернидуб продлил контракт с «Шерифом»

Главный тренер тираспольского «Шерифа» Юрий Вернидуб продлил контракт с командой до 2024 года. Об этом сообщается на сайте «желто-черных».
Вернидуб возглавляет тираспольчан с декабря 2020 года. За это время он успел выиграть с «Шерифом» чемпионат Молдовы и пробиться с командой в групповой раунд Лиги чемпионов.
Напомним, в группе «Шериф» сенсационно одолел в гостях мадридский «Реал» со счетом 2:1, набрал в родных стенах три очка с донецким «Шахтером», а также в выездном поединке с украинским клубом сыграл вничью. С 7 очками приднестровский коллектив отправился в 1/16 Лиги Европы, где в феврале сразится с португальской «Брагой».
Так что в следующем сезоне Юрию наверняка придётся строить новую команду и, хотелось бы, чтобы будущая банда оставила след в молдавском футболе, а не состояла из одних варягов - при всём уважении к заслугам Шерифа, моё мнение остаётся прежним - в составе обязательно должны быть местные игроки, впрочем это всего лишь моё мнение.
Так что в следующем сезоне Юрию наверняка придётся строить новую команду и, хотелось бы, чтобы будущая банда оставила след в молдавском футболе, а не состояла из одних варягов - при всём уважении к заслугам Шерифа, моё мнение остаётся прежним - в составе обязательно должны быть местные игроки, впрочем это всего лишь моё мнение.