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Божович: «Думаю, что Деспотович не нуждается в лишнем представлении»

вчера, 22:22

Наставник тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал подписание контракта с нападающим Джордже Деспотовичем:

Очень хорошо, что наш клуб смог так оперативно провести переговоры и договориться с Деспотом о подписании контракта. Я хорошо его знаю, перед переходом мы плодотворно пообщались. Думаю, что Деспотович не нуждается в лишнем представлении. Он футболист высокого уровня, в прошлом сезоне ему удалось много забить за «Рубин». Уверен, что если бог даст ему силы и здоровье, то он сможет нам помочь решить поставленные перед нами задачи.

Контракт 29-летнего серба с «Арсеналом» рассчитан на 3 года. Деспотович в текущем сезоне принял участие в 9 матчах РПЛ, в которых отметился 1 голом и 1 голевой передачей в футболке «Рубина». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:25
Арсенал можно поздравить с хорошим нападающем.
протон
протон
вчера в 22:25
Странно.. Мог любой клуб рпл усилить.. Ну Тула так Туда, удачи Деспот отличный нап
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