Божович: «Думаю, что Деспотович не нуждается в лишнем представлении»

Наставник тульского «Арсенала» прокомментировал подписание контракта с нападающим :

Очень хорошо, что наш клуб смог так оперативно провести переговоры и договориться с Деспотом о подписании контракта. Я хорошо его знаю, перед переходом мы плодотворно пообщались. Думаю, что Деспотович не нуждается в лишнем представлении. Он футболист высокого уровня, в прошлом сезоне ему удалось много забить за «Рубин». Уверен, что если бог даст ему силы и здоровье, то он сможет нам помочь решить поставленные перед нами задачи.