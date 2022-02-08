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Модрич: «Если бы не футбол, то я стал бы баскетболистом»

вчера, 19:25

Полузащитник «Реала» Лука Модрич ответил на вопрос о том, кем бы он стал, если бы не футбольная карьера.

Если бы я не был профессиональным футболистом, я не знаю, чем бы я занимался. Я люблю спорт, кроме футбола, я фанат многих других видов спорта, таких как баскетбол, теннис и многих других. Может быть, я занимался бы другим видом спорта, например, играл бы в баскетбол, который я люблю. Я родился в Хорватии, в Задаре, который известен как город баскетбола, и я помню, как в детстве я много раз ходил смотреть баскетбольные матчи. Я играл, когда мог, после школы с друзьями, и я, так сказать, был без ума от баскетбола. Мне это нравилось, и поэтому я думаю, что, возможно, я стал бы баскетболистом.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 20:25
Для справки: Магси Богз - самый низкий игрок за всю историю Национальной баскетбольной ассоциации (рост — 160 см, вес — 62 кг). Являлся одним из лидеров НБА за всю историю по количеству передач и перехватов.
pomor45
pomor45
вчера в 19:57
Нюхать, как у них под мышками пахнет? И то тянуться бы пришлось.
Накир
Накир
вчера в 19:40
Ну нее...куда тебе в баскетбол.....:)))....
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:40
Самый высокий баскетболист !!!)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:37
Если только в Шире...
В чемпионате хоббитов...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:28
Тут росточка бы не хватило.
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