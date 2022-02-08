Модрич: «Если бы не футбол, то я стал бы баскетболистом»

Полузащитник «Реала» ответил на вопрос о том, кем бы он стал, если бы не футбольная карьера.

Если бы я не был профессиональным футболистом, я не знаю, чем бы я занимался. Я люблю спорт, кроме футбола, я фанат многих других видов спорта, таких как баскетбол, теннис и многих других. Может быть, я занимался бы другим видом спорта, например, играл бы в баскетбол, который я люблю. Я родился в Хорватии, в Задаре, который известен как город баскетбола, и я помню, как в детстве я много раз ходил смотреть баскетбольные матчи. Я играл, когда мог, после школы с друзьями, и я, так сказать, был без ума от баскетбола. Мне это нравилось, и поэтому я думаю, что, возможно, я стал бы баскетболистом.