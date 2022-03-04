Масалитин – о дубле Чалова: «Не исключаю, что это был единичный всплеск»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился впечатлениями от дебютных голов Федора Чалова в составе «Базеля». Чалов оформил дубль в матче 24-го тура чемпионата Швейцарии с «Санкт-Галленом» (2:2).
Видимо, Федя адаптировался к швейцарскому чемпионату. Но я не исключаю, что это был единичный всплеск, после которого он две игры или больше будет опять без голов, а после выдаст хороший матч. Если он выходит в старте, значит тренер ему доверяет. Дай бог, чтобы дальше продолжал так играть, все в его руках, ногах и голове. Главное, чтобы он продолжал играть, создавать моменты, реализовывать их и после этого можно будет сказать, что он обретает себя.
Понадобился бы такой Чалов нынешнему ЦСКА? Он не вписывается в команду Березуцкого, думаю, что в этой ситуации больше поможет Яковлев. Где только Березуцкий не использовал Чалова, ничего у него не получалось. Пусть Алексей пока использует Яковлева, хуже уж точно не будет.
Форвард ЦСКА Чалов выступает за «Базель» на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.
Сделал дубль - молодец, но пока кроме этого ничем не отметился. Пусть спокойно играет в Швейцарии, может быть выкупят его по итогу и не будет мучиться в РПЛ.
Сделал дубль - молодец, но пока кроме этого ничем не отметился. Пусть спокойно играет в Швейцарии, может быть выкупят его по итогу и не будет мучиться в РПЛ.