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Масалитин – о дубле Чалова: «Не исключаю, что это был единичный всплеск»

сегодня, 15:22
БазельЛоготип футбольный клуб Базель2 : 2Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-ГалленМатч завершен

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился впечатлениями от дебютных голов Федора Чалова в составе «Базеля». Чалов оформил дубль в матче 24-го тура чемпионата Швейцарии с «Санкт-Галленом» (2:2).

Видимо, Федя адаптировался к швейцарскому чемпионату. Но я не исключаю, что это был единичный всплеск, после которого он две игры или больше будет опять без голов, а после выдаст хороший матч. Если он выходит в старте, значит тренер ему доверяет. Дай бог, чтобы дальше продолжал так играть, все в его руках, ногах и голове. Главное, чтобы он продолжал играть, создавать моменты, реализовывать их и после этого можно будет сказать, что он обретает себя.

Понадобился бы такой Чалов нынешнему ЦСКА? Он не вписывается в команду Березуцкого, думаю, что в этой ситуации больше поможет Яковлев. Где только Березуцкий не использовал Чалова, ничего у него не получалось. Пусть Алексей пока использует Яковлева, хуже уж точно не будет.

Форвард ЦСКА Чалов выступает за «Базель» на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.

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01 марта
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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 16:20
Бывает и такое - выстрелит и всё, порох отсырел.
Cat01
Cat01
сегодня в 16:06
Будем верить в лучшее
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:04
Посмотрим на него. Время покажет.
izrafel
izrafel
сегодня в 15:57
Вот только каркать не нужно...
beefs
beefs
сегодня в 15:53
адаптация проходит нормально, так держать...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:47
Дальше игры покажут
makkie
makkie
сегодня в 15:46
Рано нахваливать Чалова.
Сделал дубль - молодец, но пока кроме этого ничем не отметился. Пусть спокойно играет в Швейцарии, может быть выкупят его по итогу и не будет мучиться в РПЛ.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:24
Не зачем так негативно прогнозировать, пока все хорошо.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:22
Такое было и в РПЛ.
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