Масалитин – о дубле Чалова: «Не исключаю, что это был единичный всплеск»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился впечатлениями от дебютных голов в составе «Базеля». Чалов оформил дубль в матче 24-го тура чемпионата Швейцарии с «Санкт-Галленом» (2:2).

Видимо, Федя адаптировался к швейцарскому чемпионату. Но я не исключаю, что это был единичный всплеск, после которого он две игры или больше будет опять без голов, а после выдаст хороший матч. Если он выходит в старте, значит тренер ему доверяет. Дай бог, чтобы дальше продолжал так играть, все в его руках, ногах и голове. Главное, чтобы он продолжал играть, создавать моменты, реализовывать их и после этого можно будет сказать, что он обретает себя.