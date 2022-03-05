Гол Мане принёс «Ливерпулю» победу над «Вест Хэмом»

«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» (1:0) в матче 28-го тура Английской Премьер-Лиги.
Единственный гол во встрече на 27-й минуте забил нападающий «красных» Садио Мане.
«Ливерпуль» идёт на 2-м месте (63 очка), «Вест Хэм» занимает 5-е место (45 очков).
«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» (1:0) в матче 28-го тура Английской Премьер-Лиги.
Единственный гол во встрече на 27-й минуте забил нападающий «красных» Садио Мане.
«Ливерпуль» идёт на 2-м месте (63 очка), «Вест Хэм» занимает 5-е место (45 очков).
Диас хорош, но очень не точен.
Все равно с победой Ливерпуль! Разница в три очка уже с шейхами! Борьба в самом разгаре.
Жду их очной встречи между ними!
Диас хорош, но очень не точен.
Все равно с победой Ливерпуль! Разница в три очка уже с шейхами! Борьба в самом разгаре.
Жду их очной встречи между ними!