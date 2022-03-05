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Гол Мане принёс «Ливерпулю» победу над «Вест Хэмом»

сегодня, 22:24
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 0Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» (1:0) в матче 28-го тура Английской Премьер-Лиги.

Единственный гол во встрече на 27-й минуте забил нападающий «красных» Садио Мане.

«Ливерпуль» идёт на 2-м месте (63 очка), «Вест Хэм» занимает 5-е место (45 очков).

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 22:40
Ждём-С завтрашнее дерби.которое раставит всё по местам.. Но сдаётся что Радиола не имеет право на ошибку.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 22:39
Героям Слава!
azkan
azkan
сегодня в 22:27
Отличная и интересная игра! Мойес и его подопечные хотели дать бой Клоппу и Ко. И отчасти это получилось. Но не повезло с реализациями. Да и Ливерпулю тоже. Клубы до последней минуты держали нас в напряжении. У ВХЮ понравились Антонио и конечно Бенрахма. После его выхода у команды в атаке появилась острота. И о голе Мане. Точно ну почти копия ситуации с Лукаку. Но здесь не чертили линию от локтя Мане и гол засчитали) Салах ушел недовольный что его заменили. Хотя сам несколько моментов запорол. особенно в самом начале.
Диас хорош, но очень не точен.
Все равно с победой Ливерпуль! Разница в три очка уже с шейхами! Борьба в самом разгаре.
Жду их очной встречи между ними!
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