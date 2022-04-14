Тарханов: «Крым — это реальный вариант для сборов клубов РПЛ»

Российский тренер Александр Тарханов высказался о возможном проведении сборов российских команд в Крыму.
Есть у нас Кисловодск, Железноводск и Сочи. Также не нужно забывать о Крыме, там есть все условия для сборов. В Советское время мы же не ездили за границу, только в Болгарию если. Крым — это реальный вариант для российских клубов. Вообще же еще многие наши клубы бывают в Катаре или Дубае. Не думаю, что та же Турция будет против того, чтобы к ней отправились клубы из РПЛ.
Проблема в слабом развитии спорта и экономике. Если бы было много клубов везде, то и баз было бы много.
Но строить базы с расчетом на то, что на них в перерыве потренируется условная сборная или клуб, невозможно, это банально нерентабельно, 90% времени простоя.
Проблема в слабом развитии спорта и экономике. Если бы было много клубов везде, то и баз было бы много.
Но строить базы с расчетом на то, что на них в перерыве потренируется условная сборная или клуб, невозможно, это банально нерентабельно, 90% времени простоя.