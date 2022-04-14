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Тарханов: «Крым — это реальный вариант для сборов клубов РПЛ»

14 апреля 2022, 16:00

Российский тренер Александр Тарханов высказался о возможном проведении сборов российских команд в Крыму.

Есть у нас Кисловодск, Железноводск и Сочи. Также не нужно забывать о Крыме, там есть все условия для сборов. В Советское время мы же не ездили за границу, только в Болгарию если. Крым — это реальный вариант для российских клубов. Вообще же еще многие наши клубы бывают в Катаре или Дубае. Не думаю, что та же Турция будет против того, чтобы к ней отправились клубы из РПЛ.

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Все комментарии
Don Cherry
Don Cherry
14 апреля в 21:06
Почему никого не волнует цена вопроса? Если клубы ездили на сборы заграницу значит условия лучше, в том числе и финансовые. А щас да, и Крым сойдет, хотя Турция лучше.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 апреля в 18:56
Конечно Крым,хватит по заграницам наше бабло проматывать!
beefs
beefs
14 апреля в 17:18
у плохого хозяина всегда что то мешает, а в Крыму много не откатишь...
ЮЗИК
ЮЗИК
14 апреля в 16:52
Теперь экономить будем
КЭТиК
КЭТиК
14 апреля в 16:51
Пока рано делать такие движения.
LOpp
LOpp
14 апреля в 16:22
в Одессе и Харькове тоже хорошие базы.
Байкал-38.
Байкал-38.
14 апреля в 16:21
Я вот тоже не могу понять, у нас к ЧМ 2018 года было построено столько стадионов, баз, а наши команды продолжают уезжать на летние сборы, то в Испанию, то в Эмираты, зачем? Ну ладно ещё могу понять сборы во время зимней паузы, там понятно нет у нас погодных условий, а летние сборы, тепло, солнышко, играй, тренируйся не хочу. Да у нас даже Сочи и Краснодар ездят на сборы заграницу.
drug01
drug01
14 апреля в 16:19
Условия хорошие
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
14 апреля в 16:09
Да у нас куча хороших мест для сборов.

Проблема в слабом развитии спорта и экономике. Если бы было много клубов везде, то и баз было бы много.

Но строить базы с расчетом на то, что на них в перерыве потренируется условная сборная или клуб, невозможно, это банально нерентабельно, 90% времени простоя.
uzrjt8t59phu
uzrjt8t59phu
14 апреля в 16:05
Тут он прав
lotsman
lotsman
14 апреля в 16:04
Прекрасное место, Крым.
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