Тарханов: «Крым — это реальный вариант для сборов клубов РПЛ»

Российский тренер высказался о возможном проведении сборов российских команд в Крыму.

Есть у нас Кисловодск, Железноводск и Сочи. Также не нужно забывать о Крыме, там есть все условия для сборов. В Советское время мы же не ездили за границу, только в Болгарию если. Крым — это реальный вариант для российских клубов. Вообще же еще многие наши клубы бывают в Катаре или Дубае. Не думаю, что та же Турция будет против того, чтобы к ней отправились клубы из РПЛ .