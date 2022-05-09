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Гаджиев: «Алаев — достойный кандидат на смену Хачатурянцу»

сегодня, 08:49

Член технического комитета РФС Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о возможном уходе главы РПЛ Ашота Хачатурянца со своего поста по окончании сезона чемпионата России.

Дело в том, что мы не знаем, как складывается жизнь в кулуарах. Для меня эта новость неожиданная, вроде бы только вчера Ашот приступил к работе. Слишком быстро подошел к концу его срок, тяжело проанализировать прошедшую работу. Но, наверное, это связано и с нареканиями со стороны арбитров. В любом случае мне кажется, серьезных причин для ухода в отставку нет. Возможно, это связано и с тем, что мы не можем быть представлены в еврокубках, значимость российского чемпионата в статусе стала ниже. Но я считаю, что Александр Алаев один из наиболее серьезных и подготовленных специалистов, он достойный кандидат на смену Хачатурянцу.

За время работы Александра в РФС он зарекомендовал себя как специалист высокого уровня. Причем, что характерно для него и чего нет у других молодых специалистов – он умело связывает времена – очень важно уметь анализировать как что было и как развивались управленческие решения, надо хорошо знать, как развивался футбол, какие были эффективные и неэффективные решения, и как все работает сейчас. И он всеми знаниями владеет.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:51
Надо уговорить Ашота он более продуктивнее будет.
Aleks365
Aleks365
сегодня в 09:31
Я тоже так думаю
drug01
drug01
сегодня в 09:21
Время покажет???
ОПС
ОПС
сегодня в 09:20
Ничего пока не ясно.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:20
Алаев должен работать в другой стране.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:55
Ашот не должен руководить российским футболом по определению.
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