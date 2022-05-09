Гаджиев: «Алаев — достойный кандидат на смену Хачатурянцу»

Член технического комитета РФС прокомментировал информацию о возможном уходе главы РПЛ Ашота Хачатурянца со своего поста по окончании сезона чемпионата России.

Дело в том, что мы не знаем, как складывается жизнь в кулуарах. Для меня эта новость неожиданная, вроде бы только вчера Ашот приступил к работе. Слишком быстро подошел к концу его срок, тяжело проанализировать прошедшую работу. Но, наверное, это связано и с нареканиями со стороны арбитров. В любом случае мне кажется, серьезных причин для ухода в отставку нет. Возможно, это связано и с тем, что мы не можем быть представлены в еврокубках, значимость российского чемпионата в статусе стала ниже. Но я считаю, что Александр Алаев один из наиболее серьезных и подготовленных специалистов, он достойный кандидат на смену Хачатурянцу.