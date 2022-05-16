Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФутбол и ТВРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Матч ТВ вместо Дзюбы созвонился с другим человеком и спросил его о будущем

сегодня, 15:10

Интересный инцидент произошёл во время эфира на телеканале Матч ТВ.

Ведущий Артем Анисимов позвонил нападающему «Зенита» Артему Дзюбе, чтобы спросить его о будущем в питерском клубе. Собеседник, который поднял трубку, ответил: «Будущее будет светлое и прекрасное». После этого ведущий задал уточняющий вопрос о том, в каком клубе будет будущее форварда. Собеседник ответил: «Не знаю, по боям без правил, М-1».

Зрители заметили, что голос собеседника не был похож на голос Дзюбы. Через 20 минут Анисимов заявил, что после «проведения расследования» выяснилось, что с ним разговаривал не Дзюба, а другой человек. Ведущий добавил, что нападающий «Зенита» часто меняет номер телефона, что произошло и сейчас.

Все новости
Депутат: «Спорт приятнее смотреть в кинотеатрах, чем в барах»
14 мая
Матч «Спартак» — «Зенит» покажут в кинотеатрах
07 мая
Генич: «Пишут, чтобы уходил с „Матч ТВ“, но почему я должен это делать?»
30 апреля
Генич: «„Спартак“ просил „Матч ТВ“ „истребить меня“»
30 апреля
Матч ТВ не покажет финал Кубка Франции
19 апреля
«Матч ТВ»: «Генич сам предложил не комментировать игры „Спартака“»
12 апреля
Сортировать
Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 17:41
Дзюба шифруется от турков Ё!
leonid_spb58
leonid_spb58
сегодня в 17:35
Опростоволосились!
Gahi
Gahi
сегодня в 17:20
В студии Матч ТВ давно не обновляли все ☎️ номера телефонов, собрались позвонить Дзюбе, а попали на автоответчик в «Гостья из будущего». "Почему он не звонит... Пускай он позвонит... Может, он телефон неправильно записал? Нет, я сама ему телефон записала. Сразу как танец кончился, я ему телефон записала. А он обещал с утра позвонить..." По-моему, какая-то дура влюблённая. Даже неудобно подслушивать.
112910415
112910415
сегодня в 17:14
так себе канал
так себе адресат звонка
лишь ответивший ничем не плох
Futurista
Futurista
сегодня в 17:08
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:58
Да сколько можно писать про ...?
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 16:26
П - профессионализм.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 15:58
Ну уважуха))
Alice Tract
Alice Tract
сегодня в 15:53
Все гораздо проще - на звонок ответили Лексус и Вован. Тина-ТэВэшных икспепрдов развести - как раз по их части.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 15:48
Матч ТВ окончательно пробил дно.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:35
Всё нормально, у рукоблуда руки были заняты и он попросил знакомого ответить на звонок.
d9wqk6n7hdms
d9wqk6n7hdms
сегодня в 15:28
"Д-чил, д-чу и буду д-чить!" - ответил Рукаку не своим от страсти голосом
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:28
Дзюбу просто хотела развести !))
yrjenatfq77c
yrjenatfq77c
сегодня в 15:20
На МутьТВ те ещё шлимазлы остались
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:20
У Матч ТВ уже давно всё не так радужно !))
49fu97y8fmua
49fu97y8fmua
сегодня в 15:16
Артём Яростный кулак перешёл в кулачные бои
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 