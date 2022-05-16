Матч ТВ вместо Дзюбы созвонился с другим человеком и спросил его о будущем

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сегодня, 15:10

Интересный инцидент произошёл во время эфира на телеканале Матч ТВ.

Ведущий Артем Анисимов позвонил нападающему «Зенита» , чтобы спросить его о будущем в питерском клубе. Собеседник, который поднял трубку, ответил: «Будущее будет светлое и прекрасное». После этого ведущий задал уточняющий вопрос о том, в каком клубе будет будущее форварда. Собеседник ответил: «Не знаю, по боям без правил, М-1».

Зрители заметили, что голос собеседника не был похож на голос Дзюбы. Через 20 минут Анисимов заявил, что после «проведения расследования» выяснилось, что с ним разговаривал не Дзюба, а другой человек. Ведущий добавил, что нападающий «Зенита» часто меняет номер телефона, что произошло и сейчас.