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В ЦСКА прокомментировали слухи о желании А. Березуцкого уйти из клуба

сегодня, 17:29

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слухи о желании Алексея Березуцкого покинуть пост главного тренера команды.

Безусловно, в клубе расстроены последними результатами команды. К сожалению, неудачные матчи всегда становятся поводом для появления различных домыслов о кадровых перестановках или о конфликтах в клубе.

Никаких конфликтов в клубе и в руководстве нет, и не стоит так называть рабочие процессы и дискуссии. Разве в футболе бывает по-другому? И, с учётом того, что до окончания чемпионата — а значит, и до подведения итогов — остаётся всего несколько дней, просим болельщиков дождаться официальной информации от клуба.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 20:18
Слуцкий возьмёт обоих...
Олег, привет!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:48
Летом походу будет новый тренер, который вряд ли возьмет в помощники кого то из Березуцких.
Mi6
Mi6
сегодня в 18:11
Начинать нужно с Гинера/Бабаева
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:52
Наконец то появилось официальное заявление клуба, остальное всё фейки.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 17:49
Значит, ждём нового тренера.
asraeil
asraeil
сегодня в 17:44
Начались пляски у костра
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:39
Санта-Барбара началась
rxpqjw7dg5ev
rxpqjw7dg5ev
сегодня в 17:34
Слишком много внимания ему
makkie
makkie
сегодня в 17:33
Думаю, летом у цска появится новый тренер.
Березуцкие либо уйдут, либо войдут в его штаб.
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