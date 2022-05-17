В ЦСКА прокомментировали слухи о желании А. Березуцкого уйти из клуба

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слухи о желании покинуть пост главного тренера команды.

Безусловно, в клубе расстроены последними результатами команды. К сожалению, неудачные матчи всегда становятся поводом для появления различных домыслов о кадровых перестановках или о конфликтах в клубе.

Никаких конфликтов в клубе и в руководстве нет, и не стоит так называть рабочие процессы и дискуссии. Разве в футболе бывает по-другому? И, с учётом того, что до окончания чемпионата — а значит, и до подведения итогов — остаётся всего несколько дней, просим болельщиков дождаться официальной информации от клуба.