Марсело может стать игроком «Марселя»

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18 июля 2022, 22:03

Экс-защитник «Реала» может перейти в «Марсель». В команде его хочет видеть наставник провансальцев Игор Тудор.

Ранее на игрока выходил клуб из МЛС , однако бразилец отказался.

За «Реал» Марсело выступал с 2007 по 2022 год, летом он покинул «сливочных» в статусе свободного агента.