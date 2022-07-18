Марсело может стать игроком «Марселя»

Экс-защитник «Реала» Марсело может перейти в «Марсель». В команде его хочет видеть наставник провансальцев Игор Тудор.
Ранее на игрока выходил клуб из МЛС, однако бразилец отказался.
За «Реал» Марсело выступал с 2007 по 2022 год, летом он покинул «сливочных» в статусе свободного агента.
Продлил.
Продлил.
может я чего то путаю но вроде как было дольше срок! если нет то прошу понять и простить)) вроде за коменты вип дают! если можно продлите!
может я чего то путаю но вроде как было дольше срок! если нет то прошу понять и простить)) вроде за коменты вип дают! если можно продлите!