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Марсело может стать игроком «Марселя»

18 июля 2022, 22:03

Экс-защитник «Реала» Марсело может перейти в «Марсель». В команде его хочет видеть наставник провансальцев Игор Тудор.

Ранее на игрока выходил клуб из МЛС, однако бразилец отказался.

За «Реал» Марсело выступал с 2007 по 2022 год, летом он покинул «сливочных» в статусе свободного агента.

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Все комментарии
протон
протон
19 июля в 00:10
Марсело в Марселе?
alexgurzan
alexgurzan ответ sv_1969 (раскрыть)
18 июля в 22:21
Добрый вечер.
Продлил.
sv_1969
sv_1969
18 июля в 22:09
уважаемые админы. зашел на свою страницу а там VIP: до 19.07.2022
может я чего то путаю но вроде как было дольше срок! если нет то прошу понять и простить)) вроде за коменты вип дают! если можно продлите!
Ironigor
Ironigor
18 июля в 22:04
Может быть, а может быть и нет .
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