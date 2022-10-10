Тренер «Копенгагена»: «Мы должны действовать немного спокойнее»

Главный тренер «Копенгагена» высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Несомненно, «Сити» снова будет много владеть мячом, но надеюсь, что у нас будет больше отрезков, когда именно мы сможем играть с мячом. При этом мы должны действовать немного спокойнее, ибо в таком случае мы сократим их показатель владения на 4-5%. Это позволит нам сыграть более организованно, чем в прошлый раз. Да и тот факт, что играть предстоит на «Паркене» перед своими болельщиками, тоже оказывает немалое влияние.