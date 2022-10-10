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Тренер «Копенгагена»: «Мы должны действовать немного спокойнее»

вчера, 19:44
КопенгагенЛоготип футбольный клуб Копенгаген-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити19:45 Не начался

Главный тренер «Копенгагена» Якоб Нееструп высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Несомненно, «Сити» снова будет много владеть мячом, но надеюсь, что у нас будет больше отрезков, когда именно мы сможем играть с мячом. При этом мы должны действовать немного спокойнее, ибо в таком случае мы сократим их показатель владения на 4-5%. Это позволит нам сыграть более организованно, чем в прошлый раз. Да и тот факт, что играть предстоит на «Паркене» перед своими болельщиками, тоже оказывает немалое влияние.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 21:33
Сократим их владение мячом на 4-5 процентов, т.е. вместо 5 голов пропустим 4, ну или 5.
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 20:38
Говорить легке конечно, но против Ман Сичи играть тяжело
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:47
Какая разница с каким счётом проигрывать....
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