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Бывший тренер «Зенита» поделился ожиданиями от финала чемпионата мира

сегодня, 13:52
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция18:00 Не начался

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о предстоящем финальном матче чемпионата мира 2022, в котором сыграют Аргентина и Франция.

Если честно, мне совершенно все равно, кто выиграет чемпионат мира 2022, но я верю в сборную Франции. А так, пусть победит сильнейший. Сама игра, думаю, должна получиться интересной. Я изначально считал Аргентину фаворитом турнира, но сейчас стало понятно, что шансы на победу у финалистов примерно одинаковые.

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Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:14
И откуда выползает этот Властимил?)
Франция, Франция...
Кубок возьмет Аргентина!
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