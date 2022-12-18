Бывший тренер «Зенита» поделился ожиданиями от финала чемпионата мира

Экс-тренер «Зенита» высказался о предстоящем финальном матче чемпионата мира 2022, в котором сыграют Аргентина и Франция.

Если честно, мне совершенно все равно, кто выиграет чемпионат мира 2022, но я верю в сборную Франции. А так, пусть победит сильнейший. Сама игра, думаю, должна получиться интересной. Я изначально считал Аргентину фаворитом турнира, но сейчас стало понятно, что шансы на победу у финалистов примерно одинаковые.