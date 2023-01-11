В ЦСКА высказались о возможном уходе Карраскаля

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо высказался о возможном уходе из команды игрока Хорхе Карраскаля.
Хорхе ещё летом подписал бумагу, отказавшись от этой своеобразной опции, которую в ФИФА предоставили футболистам. Поэтому говорить сейчас о возможности приостановки контракта не приходится.
Более того, только что, в 16:15 по колумбийскому времени (11 января, в 0:15 по Москве) Хорхе Карраскаль начал свой непростой путь на сборы ЦСКА. Почти 19 часов «чистого» времени в воздухе, две пересадки, и завтра ночью мы встречаем Хорхе в Абу-Даби.