В ЦСКА высказались о возможном уходе Карраскаля

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо высказался о возможном уходе из команды игрока .

Хорхе ещё летом подписал бумагу, отказавшись от этой своеобразной опции, которую в ФИФА предоставили футболистам. Поэтому говорить сейчас о возможности приостановки контракта не приходится.