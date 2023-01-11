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В ЦСКА высказались о возможном уходе Карраскаля

вчера, 08:52

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо высказался о возможном уходе из команды игрока Хорхе Карраскаля.

Хорхе ещё летом подписал бумагу, отказавшись от этой своеобразной опции, которую в ФИФА предоставили футболистам. Поэтому говорить сейчас о возможности приостановки контракта не приходится.

Более того, только что, в 16:15 по колумбийскому времени (11 января, в 0:15 по Москве) Хорхе Карраскаль начал свой непростой путь на сборы ЦСКА. Почти 19 часов «чистого» времени в воздухе, две пересадки, и завтра ночью мы встречаем Хорхе в Абу-Даби.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ rhskmz (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 12:29
А вообще то сборы принято проводить не в Донецке, и не в Воркуте, а на юге.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:34
Это хорошо, что не все сбегают, а остаются выполнять контрактные обязательства.
cska1948
cska1948 ответ rhskmz (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 11:11
Хотели в Донецке, но КС нас опередили.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 10:47
Игрок хороший и пусть у нас бегает в РПЛ
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:42
Перелеты у него длинющие,но зато побывал дома.
Sadjon
Sadjon
вчера в 10:10
Удачи армейцам.....Хорхе игрок классный!!!!!!
drug01
drug01
вчера в 09:59
Об этом говорят давно
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 09:39
Решение легионеров оставаться в РПЛ приветствую в такое время.
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