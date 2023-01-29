«Бенфика» решила увеличить отступные за чемпиона мира Фернандеса

Португальская «Бенфика» хочет обновить сумму отступных в контракте чемпиона мира 2022 Энцо Фернандеса. Сообщается, что «орлы» намерены повысить ее со 127 млн евро до 150.
С помощью этого хода «Бенфика» надеется заработать еще больше денег на трансфере полузащитника, в услугах которого серьезно заинтересован «Челси».
Ранее сообщалось, что лондонцы возобновили попытки договориться с «Бенфикой» по переходу игрока.
Можно и так интерпретировать...
Можно и так интерпретировать...
А вот ничья Эмполи - Торино... За три минуты (82-я и 85-я) Торино добился ничейки... Логично? ДА! 100%.
100-200 аккаунтов...?
Минимум 20 - 30 душ в КП "Без призов" из которых большая часть клоны одного юзера (ничего против него лично не имею)... Возник вопрос: - А зачем мне это нужно? Броня от часового флуда? Возможность писать коммент из одного, двух слов? ощущение какого то зазеркалья((
А вот ничья Эмполи - Торино... За три минуты (82-я и 85-я) Торино добился ничейки... Логично? ДА! 100%.
100-200 аккаунтов...?
Минимум 20 - 30 душ в КП "Без призов" из которых большая часть клоны одного юзера (ничего против него лично не имею)... Возник вопрос: - А зачем мне это нужно? Броня от часового флуда? Возможность писать коммент из одного, двух слов? ощущение какого то зазеркалья((
Требую продолжения банкета!
Требую продолжения банкета!