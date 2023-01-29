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«Бенфика» решила увеличить отступные за чемпиона мира Фернандеса

вчера, 22:10

Португальская «Бенфика» хочет обновить сумму отступных в контракте чемпиона мира 2022 Энцо Фернандеса. Сообщается, что «орлы» намерены повысить ее со 127 млн евро до 150.

С помощью этого хода «Бенфика» надеется заработать еще больше денег на трансфере полузащитника, в услугах которого серьезно заинтересован «Челси».

Ранее сообщалось, что лондонцы возобновили попытки договориться с «Бенфикой» по переходу игрока.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:17

Можно и так интерпретировать...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:16
Если Челси отказался платить все 127 млн.евро отступных (и правильно сделали), предложив 90 млн и +своего игрока, то наврятли кто-то другой заплатит отступные. А сам Фернандес желал этот трансфер, но его не продали, будет дураком если согласится переподписать контракт с новыми отступными в 150 млн.евро., рискует остаться там на 6-7 лет, не вижу в нем ничего такого, чтобы кто-то пришел и отдал за него 150 мультов.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:37
Вот не могу разобраться - Милан, Ювентус, Ливерпуль логично проиграли?

А вот ничья Эмполи - Торино... За три минуты (82-я и 85-я) Торино добился ничейки... Логично? ДА! 100%.
100-200 аккаунтов...?
Минимум 20 - 30 душ в КП "Без призов" из которых большая часть клоны одного юзера (ничего против него лично не имею)... Возник вопрос: - А зачем мне это нужно? Броня от часового флуда? Возможность писать коммент из одного, двух слов? ощущение какого то зазеркалья((
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:16
Прекрасный диспут, "12 негритят" отдыхают!
Требую продолжения банкета!
Гость
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