«Бенфика» решила увеличить отступные за чемпиона мира Фернандеса

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вчера, 22:10

Португальская «Бенфика» хочет обновить сумму отступных в контракте чемпиона мира 2022 . Сообщается, что «орлы» намерены повысить ее со 127 млн евро до 150.

С помощью этого хода «Бенфика» надеется заработать еще больше денег на трансфере полузащитника, в услугах которого серьезно заинтересован «Челси».

Ранее сообщалось, что лондонцы возобновили попытки договориться с «Бенфикой» по переходу игрока.