Нагельсманн рассказал, как играть против Месси, Неймара и Мбаппе .

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.
Встреча пройдёт в Париже сегодня, 14 февраля. Начало — в 23:00 по московскому времени.
Мы постараемся играть смело здесь, показать хорошее выступление на выезде, добиться положительного результата. У нас три победы в последних матчах, нам нужно поддерживать хорошую форму. В футболе всегда бывают плохие периоды. ПСЖ — фантастическая команда, но в Лиге чемпионов возможно всё.
Как помешать Месси? Это можно сделать, если только действовать в командном ключе. Мы должны сократить количество передач на него, Неймара и Мбаппе. У них также есть очень быстрые крайние защитники. «Пари Сен-Жермен» обладает действительно большим количеством талантливых игроков.
Я думаю что в этом противостоянии более чем явным фаворитом на победу выглядит команда именно Нагельсманна . Учитывая тот факт как играют эти две команды в своих чемпионатах и в каком состоянии они сейчас находятся, можно сделать вывод что у команды гостей есть преимущество перед чемпионами Франции. Да и игра ПСЖ в последнее время совершенно не впечетляет, это игра с Марселем и Монако тому яркое подтверждение. А если ещё взять тот факт, что внутри клуба не всё так однозначно с дисциплиной и внутренними конфликтами , то это и есть тот факт который говорит о том что это далеко от идеала и готовности команды противостоять такой команде как Бавария . А вот у Баварии всё как говорится идёт в гору . И последние игры тому только лишнее доказательства . Команда не просто показывает качественный футбол но и стала забивать достаточно много мячей. Что говорит только в пользу Баварии в этом противостоянии. Невижу за счёт чего ПСЖ сможет одолеть баварцев , даже при наличии таких звёзд мирового футбола как Месси, Мбаппе и Неймар . Бавария, это команда игроков, а ПСЖ это собрание имён и только.
Я думаю что в этом противостоянии более чем явным фаворитом на победу выглядит команда именно Нагельсманна . Учитывая тот факт как играют эти две команды в своих чемпионатах и в каком состоянии они сейчас находятся, можно сделать вывод что у команды гостей есть преимущество перед чемпионами Франции. Да и игра ПСЖ в последнее время совершенно не впечетляет, это игра с Марселем и Монако тому яркое подтверждение. А если ещё взять тот факт, что внутри клуба не всё так однозначно с дисциплиной и внутренними конфликтами , то это и есть тот факт который говорит о том что это далеко от идеала и готовности команды противостоять такой команде как Бавария . А вот у Баварии всё как говорится идёт в гору . И последние игры тому только лишнее доказательства . Команда не просто показывает качественный футбол но и стала забивать достаточно много мячей. Что говорит только в пользу Баварии в этом противостоянии. Невижу за счёт чего ПСЖ сможет одолеть баварцев , даже при наличии таких звёзд мирового футбола как Месси, Мбаппе и Неймар . Бавария, это команда игроков, а ПСЖ это собрание имён и только.