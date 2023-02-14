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Нагельсманн рассказал, как играть против Месси, Неймара и Мбаппе

вчера, 11:55
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)0 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

Встреча пройдёт в Париже сегодня, 14 февраля. Начало — в 23:00 по московскому времени.

Мы постараемся играть смело здесь, показать хорошее выступление на выезде, добиться положительного результата. У нас три победы в последних матчах, нам нужно поддерживать хорошую форму. В футболе всегда бывают плохие периоды. ПСЖ — фантастическая команда, но в Лиге чемпионов возможно всё.

Как помешать Месси? Это можно сделать, если только действовать в командном ключе. Мы должны сократить количество передач на него, Неймара и Мбаппе. У них также есть очень быстрые крайние защитники. «Пари Сен-Жермен» обладает действительно большим количеством талантливых игроков.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:23
Пусть все будут в строю и подарят нам огненное двухматчевое противостояние
Бубнин
Бубнин
вчера в 13:57
Месси очень сильный соперник. В Лиге чемпионов не бывает слабых соперников, поэтому надо будет хорошо играть, чтобы победить Месси. Если "Бавария" выиграет у Месси, то добьется положительного результата. Но в футболе бывают не только победы, такова жизнь и будущее покажет, со временем просто понимаешь это.
112910415
112910415
вчера в 13:03
в домашнем матче парижане могут зацепить ничью ...
в гостевом шансов нет
agent Smith
agent Smith
вчера в 12:46
Зачем рассказывать - пусть покажет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:44, ред.
Нагельсманн рассказал, как играть против Месси, Неймара и Мбаппе .
Я думаю что в этом противостоянии более чем явным фаворитом на победу выглядит команда именно Нагельсманна . Учитывая тот факт как играют эти две команды в своих чемпионатах и в каком состоянии они сейчас находятся, можно сделать вывод что у команды гостей есть преимущество перед чемпионами Франции. Да и игра ПСЖ в последнее время совершенно не впечетляет, это игра с Марселем и Монако тому яркое подтверждение. А если ещё взять тот факт, что внутри клуба не всё так однозначно с дисциплиной и внутренними конфликтами , то это и есть тот факт который говорит о том что это далеко от идеала и готовности команды противостоять такой команде как Бавария . А вот у Баварии всё как говорится идёт в гору . И последние игры тому только лишнее доказательства . Команда не просто показывает качественный футбол но и стала забивать достаточно много мячей. Что говорит только в пользу Баварии в этом противостоянии. Невижу за счёт чего ПСЖ сможет одолеть баварцев , даже при наличии таких звёзд мирового футбола как Месси, Мбаппе и Неймар . Бавария, это команда игроков, а ПСЖ это собрание имён и только.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:13
И Милан охота посмотреть и Пивовары...
drug01
drug01
вчера в 12:08
Вот и хорошо теперь победа уже в кармане
Elliada
Elliada
вчера в 12:06
План написать и реализовать - не одно и тоже. К тому же, если всё внимание переключить на эту троицу, то кого-то другого можно пропустить. К примеру, ответный полуфинал Барселона - Ливерпуль. Все смотрели на Салаха, Мане, Фирмино, а героями стали совсем другие.
ysmcfsf69qfy
ysmcfsf69qfy
вчера в 11:56
Посмотрим сегодня это план в действии
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