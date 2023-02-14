Нагельсманн рассказал, как играть против Месси, Неймара и Мбаппе .

Главный тренер «Баварии» высказался перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ .

Встреча пройдёт в Париже сегодня, 14 февраля. Начало — в 23:00 по московскому времени.

Мы постараемся играть смело здесь, показать хорошее выступление на выезде, добиться положительного результата. У нас три победы в последних матчах, нам нужно поддерживать хорошую форму. В футболе всегда бывают плохие периоды. ПСЖ — фантастическая команда, но в Лиге чемпионов возможно всё.

Как помешать Месси? Это можно сделать, если только действовать в командном ключе. Мы должны сократить количество передач на него, Неймара и Мбаппе. У них также есть очень быстрые крайние защитники. «Пари Сен-Жермен» обладает действительно большим количеством талантливых игроков.