Французский защитник начал процедуру получения гражданства Испании

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сегодня, 21:14

Французский защитник «Реала Сосьедад» подал заявление на получение испанского гражданства, сообщает AS.

По информации источника, игрок и его жена чувствуют себя комфортно в Испании, они решили жить в стране. По местным законам, для получения паспорта нужно постоянно жить в стране на протяжении 10 лет. Футболист находится в Испании с 2016 года. Отмечается, что необходимый период будет значительно сокращён, если Ле Норман согласиться выступать за испанскую сборную. Таким образом, гражданство он сможет получить в течение нескольких недель или дней.