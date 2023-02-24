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Французский защитник начал процедуру получения гражданства Испании

сегодня, 21:14

Французский защитник «Реала Сосьедад» Робин Ле Норман подал заявление на получение испанского гражданства, сообщает AS.

По информации источника, игрок и его жена чувствуют себя комфортно в Испании, они решили жить в стране. По местным законам, для получения паспорта нужно постоянно жить в стране на протяжении 10 лет. Футболист находится в Испании с 2016 года. Отмечается, что необходимый период будет значительно сокращён, если Ле Норман согласиться выступать за испанскую сборную. Таким образом, гражданство он сможет получить в течение нескольких недель или дней.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 22:36
Воспитанник Бреста действительно давно играет в Испании. В Сосьедад переехал в далеком 2016 году, набирался опыта во второй команде Сосьедада, которая выступает в Сегунде и через которую проходят многие игроки нынче выступающие в основе,а после ухода основного защитника Эктора Морено ,Ле Норман стал неотъемлемой частью стартового состава уже основной команды! Думаю и для сборной Испании будет хорошо если Робин будет выступать за нее
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:20
Такое в спорте встречается очень часто. Ничего удивительного.
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