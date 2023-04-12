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Стали известны имена арбитров на предстоящие матчи Кубка России

вчера, 17:23

Назначены арбитры на первый матч финала Пути РПЛ и игры второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

Путь РПЛ. Финал. 1-й матч.

19 апреля (среда)

ЦСКА – «Урал»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Евгений Турбин; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Игорь Синер; комиссар – Иван Цитович.

Путь регионов. 1/2 финала. 2-й этап.

19 апреля (среда)

«Акрон» – «Спартак»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Михаил Иванов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Эдуард Малый; комиссар – Владимир Карпович.

«Краснодар» – «Крылья Советов»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Артур Фёдоров; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Адлан Хатуев; инспектор – Сергей Лапочкин; комиссар – Александр Шанин.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 21:58
Опять, как и с Динамо на ВАР Безбородов. Значит все критческие эпизоды в пользу Спартака будут проигнорированы. И никто, естественно, этого не заметит.
lotsman
lotsman
вчера в 21:52
Мудрёная какая то схема игр. ЦСКА - Урал финал, а потом что, ещё один финал?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 19:27
Безбородов на ВАР ? Прощай Кубок России ! ))))))
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:17, ред.
Какая разница? Это ещё острее,чем чемпионат.Вылетевшие будут в гневе,выискивая микроскопические "ошибки",которые послужили причиной их поражения,естественно.Победители будут лениво снисходительны к возможным ошибкам не в их ползу,лишь бы все футболисты живыми и здоровыми были.
Так было,так есть,так будет.
9y7438ebe3mf
9y7438ebe3mf
вчера в 18:58
Меньше ошибок больше голов!!!
протон
протон
вчера в 18:25
Самое забавное, что финал пути РПЛ чем то похож на кубок Стэнли НХЛ, как будто специально перерисовали с этого турнира на нашу футбольную тему.
Групповой турнир, потом плейофф на вылет и там такие бои идут, то драка между Спартаком и Зенитом, то Урал выносит вперед ногами фаворитов Ростов и Спартак , которые в регулярке идут на 2 и 3 месте.
Победитель в финале ЦСКА-Урал пути РПЛ- это по канадской терминологии фактически и есть чемпион России, а не Зенит, который выигрывает регулярку НХЛ, там тоже дают какой то кубок за это, но главный это кубок Стэнли.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:20
Уж как друзья вы не садитесь, а...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:42
А Иванова нет, проштрафился)))) И правильно.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:28
Будем надеяться, что всё пройдет гладко в плане судейства... хмм хотя о чём это я?
Гость
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