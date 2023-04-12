Стали известны имена арбитров на предстоящие матчи Кубка России

Назначены арбитры на первый матч финала Пути РПЛ и игры второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России.
Путь РПЛ. Финал. 1-й матч.
19 апреля (среда)
ЦСКА – «Урал»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Евгений Турбин; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Игорь Синер; комиссар – Иван Цитович.
Путь регионов. 1/2 финала. 2-й этап.
19 апреля (среда)
«Акрон» – «Спартак»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Михаил Иванов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Эдуард Малый; комиссар – Владимир Карпович.
«Краснодар» – «Крылья Советов»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Артур Фёдоров; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Адлан Хатуев; инспектор – Сергей Лапочкин; комиссар – Александр Шанин.
Так было,так есть,так будет.
Так было,так есть,так будет.
Групповой турнир, потом плейофф на вылет и там такие бои идут, то драка между Спартаком и Зенитом, то Урал выносит вперед ногами фаворитов Ростов и Спартак , которые в регулярке идут на 2 и 3 месте.
Победитель в финале ЦСКА-Урал пути РПЛ- это по канадской терминологии фактически и есть чемпион России, а не Зенит, который выигрывает регулярку НХЛ, там тоже дают какой то кубок за это, но главный это кубок Стэнли.
Групповой турнир, потом плейофф на вылет и там такие бои идут, то драка между Спартаком и Зенитом, то Урал выносит вперед ногами фаворитов Ростов и Спартак , которые в регулярке идут на 2 и 3 месте.
Победитель в финале ЦСКА-Урал пути РПЛ- это по канадской терминологии фактически и есть чемпион России, а не Зенит, который выигрывает регулярку НХЛ, там тоже дают какой то кубок за это, но главный это кубок Стэнли.