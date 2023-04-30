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ГлавнаяНовостиКонтрактыФранция. Лига 1 2022/2023

ПСЖ в ближайшее время объявит о продлении контракта с Маркиньосом

вчера, 12:19

ПСЖ продлит контракт с защитником Маркиньосом.

Сообщается, что стороны достигли соглашения по этому вопросу, в ближайшее время об этом объявят официально. Договор будет действовать до лета 2027 года.

В текущем сезоне Лиги 1 бразилец сыграл в 28 матчах.

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sova147
sova147
вчера в 14:15
Ещё четыре года в составе, это хорошо!
shlomo
shlomo ответ agent_Smith. (раскрыть)
вчера в 12:44
Добра Вам!

Думаю, что у Вас все получится!.... осенью (в ноябре) у меня будет больше свободного времени и я группу Без призов "подстрахую" .... а пока 6 соток винограда и трудовые будни без выходных...:))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:35
Зачем эти лишние торжественность и анонсы...
Гость
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