ПСЖ в ближайшее время объявит о продлении контракта с Маркиньосом

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вчера, 12:19

ПСЖ продлит контракт с защитником .

Сообщается, что стороны достигли соглашения по этому вопросу, в ближайшее время об этом объявят официально. Договор будет действовать до лета 2027 года.

В текущем сезоне Лиги 1 бразилец сыграл в 28 матчах.