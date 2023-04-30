ПСЖ в ближайшее время объявит о продлении контракта с Маркиньосом

ПСЖ продлит контракт с защитником Маркиньосом.
Сообщается, что стороны достигли соглашения по этому вопросу, в ближайшее время об этом объявят официально. Договор будет действовать до лета 2027 года.
В текущем сезоне Лиги 1 бразилец сыграл в 28 матчах.
Думаю, что у Вас все получится!.... осенью (в ноябре) у меня будет больше свободного времени и я группу Без призов "подстрахую" .... а пока 6 соток винограда и трудовые будни без выходных...:))))
Думаю, что у Вас все получится!.... осенью (в ноябре) у меня будет больше свободного времени и я группу Без призов "подстрахую" .... а пока 6 соток винограда и трудовые будни без выходных...:))))