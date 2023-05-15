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Стал известен характер травмы Погба

сегодня, 15:13

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба получил незначительное поражение прямой мышцы левого бедра.

Это стало известно после того, как сегодня утром француз прошёл медицинское обследование. Футболист приступил к реабилитации.

30-летний хавбек не смог продолжить матч с «Кремонезе» в 35-м туре Серии А, покинув поле в первом тайме. Игрок с лета и до конца февраля восстанавливался после операции на колене. В марте Погба получил травму на тренировке, выбыв на несколько недель. В игре с «Кремонезе» футболист впервые с апреля прошлого года появился в стартовом составе «бьянконери».

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:31
30 лет.... Погба...
Щас пойдет реабилитация за реабилитацией!
Шланг!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 15:52
Зачем этот негр нужен?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:49
Слово незначительное, применительно к травмам Погба, как-то не соответствует действительности. Там всё очень серьезно.
q9g7xhp4w2rj
q9g7xhp4w2rj
сегодня в 15:31
Травмы не дают ему разыграться
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