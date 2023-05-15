Стал известен характер травмы Погба

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба получил незначительное поражение прямой мышцы левого бедра.
Это стало известно после того, как сегодня утром француз прошёл медицинское обследование. Футболист приступил к реабилитации.
30-летний хавбек не смог продолжить матч с «Кремонезе» в 35-м туре Серии А, покинув поле в первом тайме. Игрок с лета и до конца февраля восстанавливался после операции на колене. В марте Погба получил травму на тренировке, выбыв на несколько недель. В игре с «Кремонезе» футболист впервые с апреля прошлого года появился в стартовом составе «бьянконери».
Щас пойдет реабилитация за реабилитацией!
Шланг!
Щас пойдет реабилитация за реабилитацией!
Шланг!