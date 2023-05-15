Стал известен характер травмы Погба

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сегодня, 15:13

Полузащитник «Ювентуса» получил незначительное поражение прямой мышцы левого бедра.

Это стало известно после того, как сегодня утром француз прошёл медицинское обследование. Футболист приступил к реабилитации.

30-летний хавбек не смог продолжить матч с «Кремонезе» в 35-м туре Серии А, покинув поле в первом тайме. Игрок с лета и до конца февраля восстанавливался после операции на колене. В марте Погба получил травму на тренировке, выбыв на несколько недель. В игре с «Кремонезе» футболист впервые с апреля прошлого года появился в стартовом составе «бьянконери».