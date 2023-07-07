«Спартак» подписывает футболиста ЦСКА. Готовятся к потере Промеса

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вчера, 16:00

Абаскаль запросил сразу двух вингеров?

Хесус Медина перебирается в «Спартак»

В ЦСКА решили добить фанатов после вчерашнего фокуса Фернандеса. «Спартак» за 7-7.5 миллионов евро с бонусами забирает Медину. Это рыночная стоимость парагвайского вингера. В ЦСКА футболист оказался как свободный агент, так что с финансовой точки зрения «армейцы» не проиграли. Но второй день подряд можно припомнить футболисту ЦСКА слова о клубной верности:

Могу ли представить, что будут играть за «Спартак»? Нет, это исключено, я точно никогда не перейду в «Спартак». Я в ЦСКА .

Теперь не нужно представлять, готовятся к официальному оглашению о сделке. Разумеется, Медине в «Спартаке» будут платить больше, чем в ЦСКА . Идея подписать Хесуса у Абаскаля возникла после травмы Тавареша. Португалец сломался в расположении молодежной сборной Португалии, не сыграет до конца года. А поскольку Федотов наигрывал левшу Медину как латераля, то вместе с Хлусевичем это хороший вариант для «Спартака». Но есть несколько моментов, которые смущают.

Во-первых, Медина провел как левый латераль лишь несколько матчей. Его связка с Промесом может быть слабой без мяча. Во-вторых, Хесус чаще работал на противоположном фланге в атаке, а справа у «красно-белых» появится вингер Тео Бонгонда, опытный бельгиец из сборной ДР Конго. Или теперь от африканца откажутся?

Покупка вингеров намекает на беды Промеса

Вряд ли Медина согласится провести целый сезон в защите в схеме «4-3-3», которую Абаскаль предпочитает игре с тремя центральными защитниками, как у Федотова в ЦСКА . Так что травма Тавареша может означать игру Денисова справа, а Хлусевича слева. Тогда возникает вопрос, планирует ли Промес долго прятаться от правосудия? Прокуратура Нидерландов общается с его адвокатами.

Если по второму делу о наркотиках получит солидный срок и апелляция после обвинительного вердикта по делу о нападении на кузена будет отклонена, то худшее, чем может придумать футболист – прятаться от тюрьмы в Москве. Его объявят в международный розыск. В «Спартаке» правильно делают, что подписывают атакующих игроков, которые могут закрыть оба фланга атаки.

Соболев не правый инсайд. Также помним, что Бальде и Николсон не заиграли. В команде будет минимум восемь футболистов в атаке на три позиции. Игнатов и Зиньковский пока не покинули «Спартак». Также не уехал Мозес, который наигрывался Абаскалем до травмы на позиции «десятки». Кстати, переход на схему «4-2-3-1» помогает понять, зачем одновременно Бонгонда и Медина.

Скауты «Спартак» не нашли ключевого новичка

Видим, что творит агент Барбосы. Представитель нападающего сборной Бразилии стравливает «Спартак» и «Зенит», чтобы начали борьбу за форварда, заплатив огромные комиссионные в случае успешной сделки. Но москвичи не могут платить Барбосе столько, сколько в Санкт-Петербурге получает Малком. Поэтому в реалистичность таких сделок верится слабо. Особенно с учетом, что у Абаскаля в центре есть нападающий.

«Спартак» планирует играть ярко выраженным первым номером, поэтому нужны более искусные мастера, чем в прошлом сезоне, когда моментов создали много, но реализация явно подвела. Но будут отказы. Левый защитник Рябчук из «Олимпиакоса» может передумать перебираться в Россию. Про талантливых молодых бразильцев неплохо помечтать, но клубы РПЛ явно используют на футбольных аукционах.

Скауты «Спартака», пока спортивный директор клуба Эшуорт летал в Казахстан по семейным причинам, не подготовили пока имя ключевого для Абаскаля новичка. Кто сыграет в центре поля? Если связка Литвинова и Зобнина, то автоматически вопрос, справятся ли Дуарте и Джикия в центре защиты без Руслана. Если подписания вингеров намекают на будущие расставания с Литвиновым, Николсоном и компанией, то нужны новички.

Снова будет серия дорогих трансферов без стратегии

Абаскаль юный тренер. Он моложе Бензема и Месси. Это агрессивный и энергичный мужчина, но в «Спартаке» в первом сезоне ему категорически не хватило хладнокровного противовеса в руководстве. Эшуорт может уйти, поскольку в «Спартаке» новые директора со своим видением развития клуба. Трансфер Медины это неплохо. Забрали игрока у ЦСКА , взяли адаптированного к РПЛ легионера.

Но пока нет диспетчера, который атакует лучше, чем Литвинов, и отбирает мяч успешнее, чем Зобнин в опорной зоне, «Спартаку» остается лишь мечтать о трофеях. Незрелость Абаскаля, который любит крайности, может навредить. Был контроль мяча ради контроля, слепая вера в молодых воспитанников, а теперь похоже на резкую просьбу затащить опытных легионеров. Но баланса по-прежнему нет.

Ни Мартинс, ни Умяров, ни Пруцев не глубинные диспетчеры, которые так нужны команде в стиле «Спартака». Сколько лет об этом говорят, сам Абаскаль рассуждал на эту тему, но в ответ прилетают новости об игроках атаки, а про работу без мяча забыли. Достаточно неудачных матчей Дуарте и Джикии, чтобы два игрока ЦСКА в обороне «Спартака» – Чернов и Медина, огорчили голкиперов команды.