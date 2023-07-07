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«Спартак» подписывает футболиста ЦСКА. Готовятся к потере Промеса

вчера, 16:00
Медина Хесус

Абаскаль запросил сразу двух вингеров?

Хесус Медина перебирается в «Спартак»

В ЦСКА решили добить фанатов после вчерашнего фокуса Фернандеса. «Спартак» за 7-7.5 миллионов евро с бонусами забирает Медину. Это рыночная стоимость парагвайского вингера. В ЦСКА футболист оказался как свободный агент, так что с финансовой точки зрения «армейцы» не проиграли. Но второй день подряд можно припомнить футболисту ЦСКА слова о клубной верности:

Могу ли представить, что будут играть за «Спартак»? Нет, это исключено, я точно никогда не перейду в «Спартак». Я в ЦСКА.

Теперь не нужно представлять, готовятся к официальному оглашению о сделке. Разумеется, Медине в «Спартаке» будут платить больше, чем в ЦСКА. Идея подписать Хесуса у Абаскаля возникла после травмы Тавареша. Португалец сломался в расположении молодежной сборной Португалии, не сыграет до конца года. А поскольку Федотов наигрывал левшу Медину как латераля, то вместе с Хлусевичем это хороший вариант для «Спартака». Но есть несколько моментов, которые смущают.

Во-первых, Медина провел как левый латераль лишь несколько матчей. Его связка с Промесом может быть слабой без мяча. Во-вторых, Хесус чаще работал на противоположном фланге в атаке, а справа у «красно-белых» появится вингер Тео Бонгонда, опытный бельгиец из сборной ДР Конго. Или теперь от африканца откажутся?

Покупка вингеров намекает на беды Промеса

Вряд ли Медина согласится провести целый сезон в защите в схеме «4-3-3», которую Абаскаль предпочитает игре с тремя центральными защитниками, как у Федотова в ЦСКА. Так что травма Тавареша может означать игру Денисова справа, а Хлусевича слева. Тогда возникает вопрос, планирует ли Промес долго прятаться от правосудия? Прокуратура Нидерландов общается с его адвокатами.

Если по второму делу о наркотиках получит солидный срок и апелляция после обвинительного вердикта по делу о нападении на кузена будет отклонена, то худшее, чем может придумать футболист – прятаться от тюрьмы в Москве. Его объявят в международный розыск. В «Спартаке» правильно делают, что подписывают атакующих игроков, которые могут закрыть оба фланга атаки.

Соболев не правый инсайд. Также помним, что Бальде и Николсон не заиграли. В команде будет минимум восемь футболистов в атаке на три позиции. Игнатов и Зиньковский пока не покинули «Спартак». Также не уехал Мозес, который наигрывался Абаскалем до травмы на позиции «десятки». Кстати, переход на схему «4-2-3-1» помогает понять, зачем одновременно Бонгонда и Медина.

Скауты «Спартак» не нашли ключевого новичка

Видим, что творит агент Барбосы. Представитель нападающего сборной Бразилии стравливает «Спартак» и «Зенит», чтобы начали борьбу за форварда, заплатив огромные комиссионные в случае успешной сделки. Но москвичи не могут платить Барбосе столько, сколько в Санкт-Петербурге получает Малком. Поэтому в реалистичность таких сделок верится слабо. Особенно с учетом, что у Абаскаля в центре есть нападающий.

«Спартак» планирует играть ярко выраженным первым номером, поэтому нужны более искусные мастера, чем в прошлом сезоне, когда моментов создали много, но реализация явно подвела. Но будут отказы. Левый защитник Рябчук из «Олимпиакоса» может передумать перебираться в Россию. Про талантливых молодых бразильцев неплохо помечтать, но клубы РПЛ явно используют на футбольных аукционах.

Скауты «Спартака», пока спортивный директор клуба Эшуорт летал в Казахстан по семейным причинам, не подготовили пока имя ключевого для Абаскаля новичка. Кто сыграет в центре поля? Если связка Литвинова и Зобнина, то автоматически вопрос, справятся ли Дуарте и Джикия в центре защиты без Руслана. Если подписания вингеров намекают на будущие расставания с Литвиновым, Николсоном и компанией, то нужны новички.

Снова будет серия дорогих трансферов без стратегии

Абаскаль юный тренер. Он моложе Бензема и Месси. Это агрессивный и энергичный мужчина, но в «Спартаке» в первом сезоне ему категорически не хватило хладнокровного противовеса в руководстве. Эшуорт может уйти, поскольку в «Спартаке» новые директора со своим видением развития клуба. Трансфер Медины это неплохо. Забрали игрока у ЦСКА, взяли адаптированного к РПЛ легионера.

Но пока нет диспетчера, который атакует лучше, чем Литвинов, и отбирает мяч успешнее, чем Зобнин в опорной зоне, «Спартаку» остается лишь мечтать о трофеях. Незрелость Абаскаля, который любит крайности, может навредить. Был контроль мяча ради контроля, слепая вера в молодых воспитанников, а теперь похоже на резкую просьбу затащить опытных легионеров. Но баланса по-прежнему нет.

Ни Мартинс, ни Умяров, ни Пруцев не глубинные диспетчеры, которые так нужны команде в стиле «Спартака». Сколько лет об этом говорят, сам Абаскаль рассуждал на эту тему, но в ответ прилетают новости об игроках атаки, а про работу без мяча забыли. Достаточно неудачных матчей Дуарте и Джикии, чтобы два игрока ЦСКА в обороне «Спартака» – Чернов и Медина, огорчили голкиперов команды.

«Спартак» традиционно эмоциональный. Выбраны неплохие футболисты, но раз оба могут играть вместо Промеса, вряд ли Абаскаль одобряет сделки от хорошей жизни. У Еременко и Широкова в «Спартаке» не получилось. Медина моложе, но даже если Хесуса ждет успех, вопрос тылов не закрыли. Ждём другие трансферы, пока больше игра на публику: зовут игрока из Ла Лиги и увели парня из ЦСКА.

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Все комментарии
nean3ccn25bf
nean3ccn25bf
вчера в 21:52
Федотов главное оружие ЦСКА!!! Он найдёт замену ушедшим и ещё лучше заблещет команда!!!
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 21:51
Цска расстаскивают! Что то обеднели что-ли армейцы?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:32
Дружище, буду безмерно рад, если Хесус останется в ЦСКА. Дай Бог.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:00
Пока я верю агенту, а поверю только официальному сообщению Бабаева.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:45, ред.
Там же СпаМ удвоит ЗП Хесусу Медине.
Жду прояснения ситуации.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:22
Зашел на этот сайт и прочитал «Ничего такого нет»: агент Медины – о переходе в «Спартак»
Ренато Биттар, агент полузащитника ЦСКА Хесуса Медины, отрицает, что его клиент близок к трансферу в «Спартак».

«Подтверждаю ли я переход Медины в «Спартак»? Нет, ничего такого нет», – сказал агент. Кому верить?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:01, ред.
Сайт … Зайди и читай.
Будь здрав.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:24
В общем бардак ....Ералаш.....)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 18:19
Интервью кто брал и где опубликовано? Федотов такие вещи публично не скажет, это прерогатива менеджмента. Услышу от Бабаева - поверю, а пока нет. Возможно эти слухи из-за возможного трансфера Паулиньо. Нападающий нужен больше. но это тоже слухи.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:59, ред.
Не на заборе, а взято в интервью с ВВФ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 17:49
Это тоже на заборе написано?
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 17:40, ред.
Ничему не удивлюсь, ибо в ЦСКА пришли люди заниматься бизнесом, а не футболом.

Футбол в чистом виде в нашей стране не даёт никакой прибыли, да и в погрязших в долгах, и утонувших в кредитах и перекредитованиях гигантах европейского футбола никакого финансового успеха не просматривается, в отдалённой перспективе.

Скорее часть не амбициозных клубов второй волны исправно штампует кадры для "авангардистов", весьма предусмотрительно и осмотрительно не замахиваясь на Олимп.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 17:32
а что ещё можно услышать от лысого конюха? два слова и мат
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:22
На нары.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 17:19
ВВФ прокомментировал конфликт с Мединой двумя словами -- пусть уходит.
cska1948
cska1948
вчера в 16:25
Не слишком ли рано автор статьи ищет место в основе СпаМа для Медины? Интересно, Медина хоть знает, что его уже продали в СпаМ?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:06
А Промеса в ЦСКА?
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