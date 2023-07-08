Почеттино ответил на вопрос о возможном переходе Кейна в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о возможном переходе нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна в стан «синих».
Не люблю говорить о футболистах из других команд, но в данном случае речь идет об одном из величайших нападающих мира. Было бы неправильно что-либо говорить по этому поводу. Наши взаимоотношения с Харри всегда были отличными.
Ранее сообщалось, что «шпоры» предложили Кейну улучшенные условия.
Походу машину забрали и права, а привычка осталась...)))
Походу машину забрали и права, а привычка осталась...)))
Ни слова о переходе.
Ни слова о переходе.