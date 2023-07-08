Почеттино ответил на вопрос о возможном переходе Кейна в «Челси»

Главный тренер «Челси» высказался о возможном переходе нападающего «Тоттенхэма» в стан «синих».

Не люблю говорить о футболистах из других команд, но в данном случае речь идет об одном из величайших нападающих мира. Было бы неправильно что-либо говорить по этому поводу. Наши взаимоотношения с Харри всегда были отличными.