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Почеттино ответил на вопрос о возможном переходе Кейна в «Челси»

сегодня, 00:46

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о возможном переходе нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна в стан «синих».

Не люблю говорить о футболистах из других команд, но в данном случае речь идет об одном из величайших нападающих мира. Было бы неправильно что-либо говорить по этому поводу. Наши взаимоотношения с Харри всегда были отличными.

Ранее сообщалось, что «шпоры» предложили Кейну улучшенные условия.

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Все комментарии
g3wq8jt48ge7
g3wq8jt48ge7
сегодня в 08:28
Сомневаюсь что Кейн уйдет от шпор, там он легенда
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:15
Маурисио раньше был гонщиком?
Походу машину забрали и права, а привычка осталась...)))
Бубнин
Бубнин
сегодня в 08:10
"Не люблю о таком говорить, но это неправильно. Поэтому есть вещи которые происходят, а некоторые нет. Такое бывает в футболе"
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:51
Да уже даже сложился стереотип - говорят Кейн хочется добавить " из ТТХ".)
shlomo
shlomo
сегодня в 07:41
Наверное все же Кейн останется в Тоттене....
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 07:26
Не стоит поднимать эту тему
Василий 50
Василий 50
сегодня в 07:24
Разве он что-то ответил?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 07:23
Кейн игрок, но не лидер
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:21
Очень размыто сказал, без конкретики...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 07:20
Кейну место в арабском клубе
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 06:02
Так,ни да,ни нет,отношения,наверное,скорее нет!! Кейн хочет титулов,в Челси ,ближайшее время,возможно не будет,ничего!!
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 01:52
Кейн не молод, хочет что то выиграть уже наконец в своей карьере являясь ТОП нападающим…ему нужен явно готовый клуб, который борется за победы. С Челси разгребать проблемы сейчас не для него, хоть и Почеттино вывел его на уровень такой.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:06, ред.
И что это за ответ. Ни о чём.
Ни слова о переходе.
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