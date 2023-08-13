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ЦСКА в большинстве обыграл «Сочи»

вчера, 22:03
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

ЦСКА переиграл «Сочи» в 4-м туре РПЛ (3:1).

Хозяева вышли вперед на 53-й минуте — автоголом отличился Лука Джорджевич. Мигел Силвейра на 78-й счет сравнял, второй гол москвичей забил Антон Заболотный на 89-й минуте. Михаил Рядно отметился на 90+4-й.

У гостей на 48-й за вторую желтую карточку с поля был удален Марсело Алвеш.

После игры ЦСКА идет на 3-м месте (9 баллов), «Сочи» расположился на 11-й строчке (3 пункта).

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 12:55
Понятно, что это совпадение, но надо же как-то подколоть победителей.
Кьянти
Кьянти ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 10:24
Так то оно так, мол, 4-й тут и все такое, но не все так уж совсем. К 26-му туру может так оказаться, что именно вот этих самых очков и результатов, которые на тоненькго, как раз таки и хватит для титула или медали и сохранения прописки.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
сегодня в 09:18
Трудовая победа ЦСКА! С чем и поздравляю армейцев!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 07:57
ЦСКА с победой,счет на табло,так и продолжать !
sir_Alex
sir_Alex ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 07:54
Это у них в генах))) И не только у них, кстати.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 07:29
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 06:41
    Если нет пенальти, то будет удаление в пользу ЦСКА...
    Nottrow
    Nottrow
    сегодня в 05:40
    Побеждает тот, кто сильнее, ЦСКА был сильнее.
    djdsw8r6v3md
    djdsw8r6v3md
    сегодня в 05:20
    Результат ожидаемый, сюрприза не вышло
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:10
    3 очка - всегда хорошо
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ Сп62 (раскрыть)
    сегодня в 04:20
    Согласен с вами, наверное если бы не удаление, то было бы много вопросов к ЦСКА, а так молодцы справились.
    В последних пяти матчах аж три удаления у соперников ЦСКА, но виноваты чисто соперники.
    viv
    viv ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 00:22
    А ещё прикольно что Зенит на 8-ом месте.
    sova147
    sova147
    вчера в 23:33
    Игра получилась не лёгкой для Цска, тем приятнее победный результат....
    Ironigor
    Ironigor ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:28
    А я про всегда и не говорил. Я про сегодняшний матч сказал .
    Capral
    Capral ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 23:26
      Capral
      Capral ответ Ironigor (раскрыть)
      вчера в 23:18
      Дружище, побеждать, всегда красиво и убедительно- не может НИКТО!!!
      Unkle_Istwan
      Unkle_Istwan ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 23:12, ред.
      Я тоже поздравил позавчера Урал с закономерной победой
      Сп62
      Сп62
      вчера в 22:59
      Армейцы великолепны! Несмотря на большинство с блеском провели весь матч и заслуженно победили.
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 22:53
      Всех болельщиков ЦСКА с Победой !
      Но это тот случай когда победа и счёт на табло совершенно не впечетляют и не радует своей игрой.
      blitz
      blitz
      вчера в 22:45
      Хорошо то, что хорошо заканчивается. С победой!
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 22:44, ред.
        pomor45
        pomor45
        вчера в 22:43
        Смотрю в календарь - 4-й тур. Читаю комментарии - чудится 26 тур (по эмоциям и радости от занимаемого места). Люди, окститесь, какие места, чемпионат практически весь впереди. Даже сама игра ещё ни у кого не сложилась в формат. Результаты все на тоненького. Между победой, ничьёй и поражением буквально тютелька - не по голам, а по игре. Столько автоголов, пенальти, глупых ошибок - это же не игра, а броуновское движение, в котором царит его величество - случай и его лучшая подруга - везуха. Лиха беда начало.
        oFANATo
        oFANATo
        вчера в 22:36
        Победили отлично.....хороший угловой подал Обляков и Заболотный реабилитировался,ну и Рядно забил красавец гол....но нужны новые игроки,усиление состава.....очень уж много травмированных у ЦСКА, молодцы что в таких трудных условиях побеждают.....Браво, снимаю шляпу!....👋👋👋
        Capral
        Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        вчера в 22:35
        Дело в том, что настоящего его имени не знаю, возможно Герман...
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
        вчера в 22:32
        А Герман это настоящее имя, или псевдоним.? В полночь явится, я думаю. Придется подождать
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV
        вчера в 22:25
        А в таблице то ЦСКА уже 3-й. И главное Спартак то сзади, впрочем как обычно.
        Capral
        Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        вчера в 22:23
        Как там, у Классика: "Уж полночь близится, а Германа всё нет"...
        fanatcska94
        fanatcska94 ответ Red blu (раскрыть)
        вчера в 22:23
        Только вот "академиками с тросточками" может быть команда времен Газаева или золотой состав Слуцкогл, у которых был класс, опыт и мастерство.
        А тут недособранная команда начала пижонить, вместо того, чтоб контролировать игру и держать мяч внизу, постоянно забрасывали мяч на Заболотного

        я с вами согласен, но хочется уже, чтоб уже накричали и поднапихали друг другу нормально, как делали Понтус и Игорь Владимирович в свое время
        Capral
        Capral ответ Красно Синий воин (раскрыть)
        вчера в 22:22
        Да, травмы косят вас не подетски, можно тока посочувствовать...
        Capral
        Capral ответ ABir (раскрыть)
        вчера в 22:20
        Ну так, могли бы уже и поздравить армейцев.
        Гость
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