ЦСКА в большинстве обыграл «Сочи»

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вчера, 22:03

ЦСКА переиграл «Сочи» в 4-м туре РПЛ (3:1).

Хозяева вышли вперед на 53-й минуте — автоголом отличился Лука Джорджевич. Мигел Силвейра на 78-й счет сравнял, второй гол москвичей забил Антон Заболотный на 89-й минуте. Михаил Рядно отметился на 90+4-й.

У гостей на 48-й за вторую желтую карточку с поля был удален Марсело Алвеш.