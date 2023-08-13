ЦСКА в большинстве обыграл «Сочи»

ЦСКА переиграл «Сочи» в 4-м туре РПЛ (3:1).
Хозяева вышли вперед на 53-й минуте — автоголом отличился Лука Джорджевич. Мигел Силвейра на 78-й счет сравнял, второй гол москвичей забил Антон Заболотный на 89-й минуте. Михаил Рядно отметился на 90+4-й.
У гостей на 48-й за вторую желтую карточку с поля был удален Марсело Алвеш.
После игры ЦСКА идет на 3-м месте (9 баллов), «Сочи» расположился на 11-й строчке (3 пункта).
Но стоило ЦСКА забить и играть в большинстве - ЦСКА начал творить какую-то ерунду на поле. Набабкину как старожилу надо пихать не молодому Торопу, а Чалову с Обляковым. Ну и выход из обороны через забросы на Заболотного при игре большинстве это стыдоба. У ЦСКА хочется выделить молодёжь и Кирилла Анатольевича.
Помнится у Газаева нападающий получал штраф, если не замыкал передачу на дальней штанге. Какой бы штраф получили нападающие ЦСКА за свои пижонство сегодня
Но стоило ЦСКА забить и играть в большинстве - ЦСКА начал творить какую-то ерунду на поле. Набабкину как старожилу надо пихать не молодому Торопу, а Чалову с Обляковым. Ну и выход из обороны через забросы на Заболотного при игре большинстве это стыдоба. У ЦСКА хочется выделить молодёжь и Кирилла Анатольевича.
Помнится у Газаева нападающий получал штраф, если не замыкал передачу на дальней штанге. Какой бы штраф получили нападающие ЦСКА за свои пижонство сегодня
В матче не смог сыграть наш капитан команды Игорь Акинфеев. В кубковой игре получил травму Милан Гайич. Его на правом краю сменил Кирилл Глебов. Увы, и он травмировался перед самым перерывом.
Даже в такой ситуации ЦСКА старается хорошо сыграть в футбол. Первый тайм сегодня понравился. К футболистам нет никаких вопросов, они очень старались и создали несколько отличных моментов.
ЦСКА проявил характер и это прекрасно!!!
В матче не смог сыграть наш капитан команды Игорь Акинфеев. В кубковой игре получил травму Милан Гайич. Его на правом краю сменил Кирилл Глебов. Увы, и он травмировался перед самым перерывом.
Даже в такой ситуации ЦСКА старается хорошо сыграть в футбол. Первый тайм сегодня понравился. К футболистам нет никаких вопросов, они очень старались и создали несколько отличных моментов.
ЦСКА проявил характер и это прекрасно!!!
А тут недособранная команда начала пижонить, вместо того, чтоб контролировать игру и держать мяч внизу, постоянно забрасывали мяч на Заболотного
я с вами согласен, но хочется уже, чтоб уже накричали и поднапихали друг другу нормально, как делали Понтус и Игорь Владимирович в свое время
А тут недособранная команда начала пижонить, вместо того, чтоб контролировать игру и держать мяч внизу, постоянно забрасывали мяч на Заболотного
я с вами согласен, но хочется уже, чтоб уже накричали и поднапихали друг другу нормально, как делали Понтус и Игорь Владимирович в свое время