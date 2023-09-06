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Роналду не стал уточнять, планирует ли он сыграть на чемпионате мира 2026

вчера, 20:38

Нападающий сборной Португалии и клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду не стал говорить о возможном участии на чемпионате мира 2026 года.

Буду честен. За последние два года я начал думать по-другому. Определенные события заставили меня понять, что нужно жить сегодняшним днем. Я больше не могу думать о долгосрочной перспективе. Что угодно может произойти — и это все изменит.

Наслаждаться моментом – это замечательно. Цель – отлично сыграть на чемпионате Европы. А все прочее – будет видно. Жизнь динамична, неизвестно, что произойдет. Нужно радоваться в текущий момент.

Ранее футболист ответил на вопрос, променял ли бы он 5 побед в Лиге чемпионов на победу на чемпионате мира.

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Все комментарии
Agamaga...........
Agamaga...........
сегодня в 09:24
Вот какая от него польза сборной? Человек в СА играет плохо.
ЦСКА-06
ЦСКА-06 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 08:14
Ну это болельщики из твоей оперы.

Чм престижнее че и немного слоднее выиграть. Немного потому что кроме Бразилии и Аргентины (иногда Уругвай и Колумбия) больше сильных команд не добавляются к че. Что ни говори но европейские сборные суммарно сильнее остальных сборных
Elliada
Elliada ответ ЦСКА-06 (раскрыть)
сегодня в 08:02
Естественно, что нелегко. А то все были бы поголовно чемпионами мира. Просто возмущают фанаты Роналду, которые принижают значимость ЧМ. Говорят, что это "всего лишь 7 матчей", "ЛЧ и Евро круче" и т. д., при этом забывая, что Евро это тоже 7 матчей, плей-офф ЛЧ это тоже 7 матчей.
протон
протон
сегодня в 07:41
Португалия очень сильная сборная, топовые игроки, тянут на фаворитов ЧЕ. Могут взять.
Роналду просто играет и наслаждается жизнью.
Роналду сохранил мотивацию, интерес к футболу, как к виду спорта. Это нормально, когда люди соревнуются, эмоции выражают. В этом и прелесть футбола. Даже в детстве, когда во дворе играли, все вели себя эмоционально, потому что это было интересно.
Кто бы что не говорил, но хочется что Роналду, что Месси видеть как можно дольше. Настоящие феномены, перебившие все мыслимые и немыслимые рекорды.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:10
Из него уже песок сыпется, какой ЧМ.
112910415
112910415
сегодня в 04:55
всё-таки очевидность очевидна )
Андрей Федоров 1
Андрей Федоров 1 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:39
ну ничего, с него и подаренного евро хватит))
Дима Глухих
Дима Глухих ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 01:34
действительно страшно за таких людей,надежда только что юный возраст и время всё исправит
Дима Глухих
Дима Глухих ответ ЦСКА-06 (раскрыть)
сегодня в 01:31
    ЦСКА-06
    ЦСКА-06 ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 00:24
    Потому что чемпионат выиграть нелегко. Я например болею за сборную Англии но тоже не верю что они выиграют чм следующий.
    Elliada
    Elliada ответ ЦСКА-06 (раскрыть)
    сегодня в 00:14
    Естественно, это цирк. Смысл всего этого шоу?? Но раз детектор показал, что он считает себя величайшим, то почему не стоит верить, что он не верит в победу сборной на ЧМ?
    ЦСКА-06
    ЦСКА-06 ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 00:06
    Но ты утверждал что детектор это цирк и все такое
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 23:19
    Адекватный, предположу - честный ответ. Тут не знаешь, что произойдёт завтра, а уж через три года... В таком возрасте. Интересно, а тот, кто задавал португальцу этот вопрос, профессионал или случайный прохожий ? Скорее, второе.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 23:12
    Буду честен, мне не подарят левый трофей ЧМ и левый титул лучшего игрока турнира.
    Elliada
    Elliada ответ ЦСКА-06 (раскрыть)
    вчера в 23:10
    Я умею читать. Это была шутка. Если видел его ответы на детекторе, то всё, что я написал, это правда. Он не верит в победу Португалии на ЧМ, детектор подтвердил. Он уверен, что будет играть на высоком уровне после 40 лет, детектор подтвердил. В 2026 году ему будет 41. Играть на высоком уровне - это значит поехать на ЧМ. Если поедет, зная, что не выиграет ЧМ, то только, чтобы набить статистику.
    ЦСКА-06
    ЦСКА-06 ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 22:46
    Роналду одно сказал но тебе не нравится то что он сказал и ты перефразировал его.
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 22:42
    Что к Месси, что к португальцу одинаково отношусь. Но читая разные «ветки», не здраво помешанных на аргентинце ну очень-очень много. Фанатеть никто не запрещает, но переводить в болезнь не стоит 👍🏽
    Шишанутый
    Шишанутый
    вчера в 22:42
    Правельно зачем загадывать на перед?? Не известно что будет через столько лет. Если Рон будет в хорошей форме и уверен в своих силах то конечно он поедет чтобы помочь своей сборной. Удачи Рону и всей Португалиии!!
    Elliada
    Elliada
    вчера в 21:53
    Роналду: "Буду честен. Я не верю в победу Португалии на ЧМ, но на ЧМ всё же поеду. Я хочу стать первым в истории футболистом, кто забил на 6-ти ЧМ"
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    вчера в 21:39
    Буду честен. Это зависит от Месси.. А-ха-ха-ха.. 😄🤭..
    drug01
    drug01
    вчера в 21:30
    Зачем спешить время покажет
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 21:26
    Честнее Роналду в мире футбола только Месси!.Или -наоборот,что-то я совсем запутался...
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