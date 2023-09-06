Роналду не стал уточнять, планирует ли он сыграть на чемпионате мира 2026

Нападающий сборной Португалии и клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду не стал говорить о возможном участии на чемпионате мира 2026 года.
Буду честен. За последние два года я начал думать по-другому. Определенные события заставили меня понять, что нужно жить сегодняшним днем. Я больше не могу думать о долгосрочной перспективе. Что угодно может произойти — и это все изменит.
Наслаждаться моментом – это замечательно. Цель – отлично сыграть на чемпионате Европы. А все прочее – будет видно. Жизнь динамична, неизвестно, что произойдет. Нужно радоваться в текущий момент.
Ранее футболист ответил на вопрос, променял ли бы он 5 побед в Лиге чемпионов на победу на чемпионате мира.
Чм престижнее че и немного слоднее выиграть. Немного потому что кроме Бразилии и Аргентины (иногда Уругвай и Колумбия) больше сильных команд не добавляются к че. Что ни говори но европейские сборные суммарно сильнее остальных сборных
Чм престижнее че и немного слоднее выиграть. Немного потому что кроме Бразилии и Аргентины (иногда Уругвай и Колумбия) больше сильных команд не добавляются к че. Что ни говори но европейские сборные суммарно сильнее остальных сборных
Роналду просто играет и наслаждается жизнью.
Роналду сохранил мотивацию, интерес к футболу, как к виду спорта. Это нормально, когда люди соревнуются, эмоции выражают. В этом и прелесть футбола. Даже в детстве, когда во дворе играли, все вели себя эмоционально, потому что это было интересно.
Кто бы что не говорил, но хочется что Роналду, что Месси видеть как можно дольше. Настоящие феномены, перебившие все мыслимые и немыслимые рекорды.
Роналду просто играет и наслаждается жизнью.
Роналду сохранил мотивацию, интерес к футболу, как к виду спорта. Это нормально, когда люди соревнуются, эмоции выражают. В этом и прелесть футбола. Даже в детстве, когда во дворе играли, все вели себя эмоционально, потому что это было интересно.
Кто бы что не говорил, но хочется что Роналду, что Месси видеть как можно дольше. Настоящие феномены, перебившие все мыслимые и немыслимые рекорды.