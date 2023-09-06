Роналду не стал уточнять, планирует ли он сыграть на чемпионате мира 2026

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вчера, 20:38

Нападающий сборной Португалии и клуба «Аль-Наср» не стал говорить о возможном участии на чемпионате мира 2026 года.

Буду честен. За последние два года я начал думать по-другому. Определенные события заставили меня понять, что нужно жить сегодняшним днем. Я больше не могу думать о долгосрочной перспективе. Что угодно может произойти — и это все изменит. Наслаждаться моментом – это замечательно. Цель – отлично сыграть на чемпионате Европы. А все прочее – будет видно. Жизнь динамична, неизвестно, что произойдет. Нужно радоваться в текущий момент.

Ранее футболист ответил на вопрос, променял ли бы он 5 побед в Лиге чемпионов на победу на чемпионате мира.