Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» проходит просмотр в «Аль-Иттифаке»

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вчера, 09:47

Полузащитник тренируется вместе с саудовской командой «Аль-Иттифак». Через месяц клуб решит, подписывать ли с англичанином контракт. Главным тренером «Аль-Иттифак» является Стивен Джеррард.

С первого июля Лингард находится в статусе свободного агента. В прошедшем сезоне, выступая за «Ноттингем Форест», он провёл 20 игр, забил 2 мяча и отдал 2 голевых передачи.

Лингард является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Он отыграл за клуб 232 матча, забил 35 мячей, отдал 21 результативную передачу и получил 31 жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего хавбека в 8 миллионов евро.