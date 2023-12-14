Испанка Эрмосо претендует на звание лучшей футболистки года по версии ФИФА

ФИФА назвала претендентов на получение награды лучшему игроку среди женщин за период с 1 августа 2022 года по 20 августа 2023-го.
Победитель будет определён на церемонии в Лондоне 15 января 2024 года.
Из первоначально отобранных 16 футболисток международным жюри была составлена финальная тройка кандидаток.
В список вошли: Айтана Бонмати («Барселона», сборная Испании), Линда Кайседо («Реал», сборная Колумбии) и Дженнифер Эрмосо («Пачука», сборная Испании).
После победы Испании на женском чемпионате мира в августе 2023 года разгорелся скандал из-за поцелуя Эрмосо главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом. В конце октября ФИФА отстранила функционера от занятий футбольной деятельностью на три года.