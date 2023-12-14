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Испанка Эрмосо претендует на звание лучшей футболистки года по версии ФИФА

вчера, 23:58

ФИФА назвала претендентов на получение награды лучшему игроку среди женщин за период с 1 августа 2022 года по 20 августа 2023-го.

Победитель будет определён на церемонии в Лондоне 15 января 2024 года.

Из первоначально отобранных 16 футболисток международным жюри была составлена финальная тройка кандидаток.

В список вошли: Айтана Бонмати («Барселона», сборная Испании), Линда Кайседо («Реал», сборная Колумбии) и Дженнифер Эрмосо («Пачука», сборная Испании).

После победы Испании на женском чемпионате мира в августе 2023 года разгорелся скандал из-за поцелуя Эрмосо главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом. В конце октября ФИФА отстранила функционера от занятий футбольной деятельностью на три года.

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Перевод с fifa.com
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Все комментарии
ssspartak
ssspartak
сегодня в 00:37
И такой еще вопрос внизу, как вы думаете кто из них должен выиграть? Спросите для начала кто вообще о них имеет представление...и много ли кто действительно следит за женским футболом?))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:01, ред.
При поздравлении победительнице, желательно обойтись без поцелуев...)
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