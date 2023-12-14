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Холанд, Мбаппе и Месси — претенденты на получение приза The Best FIFA

вчера, 17:55

ФИФА назвала кандидатов на получение награды The Best лучшему футболисту среди мужчин за период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023-го.

Претендентами стали нападающие Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси («Пари Сен-Жермен», «Интер Майами»).

Победитель будет объявлен на церемонии в Лондоне 15 января 2024 года.

Первоначально на приз были номинированы 12 игроков, которых выбрала группа экспертов. Финальную тройку определило международное жюри, в его состав вошли тренеры сборных, капитаны национальных команд, футбольные журналисты и болельщики, проголосовавшие на официальном сайте ФИФА.

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Все комментарии
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 01:52, ред.
Месси за ЧМ я как понимаю. А прошлый раз дали за Кубок Америки.??
Real Madrid ola
Real Madrid ola ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:37
    Capral
    Capral ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 00:11
    Он не столько любит футбол, как таковой, сколько любит разные всевозможные призы и кубки, поэтому и тянет с пенсией. В его футбольной гениальности, никто не сомневается, но дело в том, что всему есть предел. Конечно, в любительской лиге, можно и до ста лет играть, и разные номинации выигрывать, вероятно, поэтому, он туда и поехал... Но ,уважения заслуживает тот факт, что в свои годы, и при его природном дефекте, (ген роста) он, всё еще полн сил и энергии!
    Elliada
    Elliada
    вчера в 23:56
    Я смотрю тут большинству плевать на Мбаппе и Холанна, но лишь бы Месси не победил, поэтому на любого согласны. Прям как в 2021 году, когда за Жоржиньо были. Эх! Вот оно величие. Никого равнодушным не оставляет.
    c4h2xdq5gv82
    c4h2xdq5gv82
    вчера в 22:45
    Холанд-это понятно,а вот Камерунский Эму и Меська причём здесь-увы совсем непонятно!!!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 22:33
    Гномик то причем тут?
    Икарус
    Икарус
    вчера в 21:48
    Видимо, игра в любительской МЛС котируется куда выше, чем игра в Лиге 1 и куда выше, чем требл с МС в роли главного форварда.
    Hunter Tompsonh
    Hunter Tompsonh ответ goalaktika (раскрыть)
    вчера в 21:15
    Прям как сыну академика награды выдумывают.
    Алексей Солдатов 1
    Алексей Солдатов 1
    вчера в 21:11
    У Месси больше на 1 приз чем у Мбаппе, так что если сравнивать их 2, то Месси, и комментарии достойны Мббапе и Холанд - не аргументированно. .А если 3, то заслужил Холланд.

    холланд очень сильно прочитает по сборной, жаль конечно.
    goalaktika
    goalaktika
    вчера в 21:08
    мелкому этого будет маловато.. чёто всё мало и несерьёзно. Фифе нужно ещё какие-то призы и награды придумывать для него
    Рой Макай
    Рой Макай
    вчера в 21:01, ред.
    Если брать конкретно этот период, то Месси должен быть максимум в 30-ке лучших, и то не факт.. Да и Мбаппе с Холанном ничего особенного не показали. К примеру Де Брюйне, Родри, Бернарду Силва, Барелла, Бастони или Гави куда больше заслуживают эту награду.
    Верг
    Верг
    вчера в 20:24
    Холланд кейн и мпаппе, в этом году + гризманн
    Мessi 10
    Мessi 10 ответ shur (раскрыть)
    вчера в 20:12
    Широко уважаемого в узких кругах??)) это ты загнул конечно)
    Про женский футбол наверно ты прав, надо поискать Кришти среди номинанток в женском футболе))
    Indzaghi
    Indzaghi
    вчера в 20:11
    Оба футболиста , и Мбаппе и Холанд , достойны этой награды . Заслужили своей игрой.
    Николай Жунин
    Николай Жунин
    вчера в 20:11
    А Месси то как попал в эту компанию?
    Ему и так передали как минимум 3 золотых мяча.
    Agamaga_
    Agamaga_
    вчера в 20:10
    Пока Месси играет, он всегда лучший!
    Но для многих это и есть проблема. Он слишком хорош всегда. Его стало много после победы в КА и на ЧМ.
    Заслуженно выиграл золотой мяч. Ну эти всякие зе бесы можно вручать уже другим. Пусть радуются, что выиграли у самого гения.
    НЕ ЭГО И С Т
    НЕ ЭГО И С Т
    вчера в 20:04, ред.
    Получит Холанд.. Месси свой получил.. Спасибо тренерам, капитанам, журналистам и болельщикам, что своим решением поджигают пятые точки нелюбителям Месси.. 🔥.. Даже хотя бы ради этого он должен быть в тройке.. Это, как говорится мечты сбываются не только в футболе.. Вообще Величайшему надо уже и Бриллиантовый мяч вручить.. Ди Стефано будет рад такой компании.. Хотя вместе они в пригороде Мадрида уже стоят.. Вместе с Пеле и Марадоной.. Отличная компания лучших на все времена .. Ну, а Геше, как утешение подарят его личный приз всех времён - Жлоб Мендеш Хавайц.. Как "лучшему игроку" созвездия Кин-дза-дза.. После этого он точно должен поменять своё "siu" на "ку".. А-ха-ха-ха..😀😂🤭
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 19:56
    Барсу, тех лет я помню неплохо, а вот про игру со Спартаком забыл.
    Futurista
    Futurista ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 19:52
    Ну там Барса тогда конечно топ состав был...и все звезды в расцвете сил...
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 19:45, ред.
    Странное - не значит неправильное.
    Мир полон истин, которые порой странные. И это мягко говоря...

    2021 год ...? Не съезжай с тутошней темы, Илья. Думаю ты мой сегодняшний посыл по Месси понял, причём с самого начала понял...
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 19:45
    Вот, даже как? Признаться, я уже и забыл. Действительно, гадский папа!!!
    Futurista
    Futurista ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 19:43, ред.
    Ну да...Спартак-Барселона 2012 год...две банки забил...гадёныш)...
    Capral
    Capral ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 19:43
    Да брось. Идолопоклонство и культ личности- ничего хорошего не сулит...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 19:42
    Я тут не за лайков сижу). Дело принципа).
    Elliada
    Elliada ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 19:41
    Серьезно? Ну значит это абсолютное признание.
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 19:40
    Вот, оказывается, куда его занесло...
    Elliada
    Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 19:40
    Странное понятие дискредитация. То есть, когда прокатили Месси в 2021 и дали Левандовски за одну только победу в чемпионате было нормально, а номинировать Месси за выигранный чемпионат это чересчур? Мбаппе по-твоему не лишний?
    Futurista
    Futurista ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 19:39
    Ну конечно)...там все бывают, когда приезжают в Москву...
    KTS_16_
    KTS_16_
    вчера в 19:39
    Месси лучший
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    вчера в 19:38
    Лайк я поставил вам за одно, первое, предложение. Второе добавленное - лишнее. Оно нивелирует всё впечатление от первого.
    Гость
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