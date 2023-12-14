Холанд, Мбаппе и Месси — претенденты на получение приза The Best FIFA

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вчера, 17:55

ФИФА назвала кандидатов на получение награды The Best лучшему футболисту среди мужчин за период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023-го.

Претендентами стали нападающие («Манчестер Сити»), ( ПСЖ ), («Пари Сен-Жермен», «Интер Майами»).

Победитель будет объявлен на церемонии в Лондоне 15 января 2024 года.