Холанд, Мбаппе и Месси — претенденты на получение приза The Best FIFA

ФИФА назвала кандидатов на получение награды The Best лучшему футболисту среди мужчин за период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023-го.
Претендентами стали нападающие Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси («Пари Сен-Жермен», «Интер Майами»).
Победитель будет объявлен на церемонии в Лондоне 15 января 2024 года.
Первоначально на приз были номинированы 12 игроков, которых выбрала группа экспертов. Финальную тройку определило международное жюри, в его состав вошли тренеры сборных, капитаны национальных команд, футбольные журналисты и болельщики, проголосовавшие на официальном сайте ФИФА.
А Холанд и Мбаппе будут присутствовать на церемонии вручения в качестве почетных гостей, и лично, будут вручать премию. А вот у самого небожителя, видимо ,совести не хватает, чтобы остановить всё это безумие...
А Холанд и Мбаппе будут присутствовать на церемонии вручения в качестве почетных гостей, и лично, будут вручать премию. А вот у самого небожителя, видимо ,совести не хватает, чтобы остановить всё это безумие...
Ведь приз вручается футболёрам за период с 19-го декабря..., а финал ЧМ и лебединая песня Месси завершились датой - 18.12.2022.
Поэтому даже формально великий аргентинец - не при делах, и приз должны вручать либо викингу, либо Донателло. Ты же любишь, когда формально всё тип топ ? Ну вот.)
Ведь приз вручается футболёрам за период с 19-го декабря..., а финал ЧМ и лебединая песня Месси завершились датой - 18.12.2022.
Поэтому даже формально великий аргентинец - не при делах, и приз должны вручать либо викингу, либо Донателло. Ты же любишь, когда формально всё тип топ ? Ну вот.)