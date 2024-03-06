«Барселоне» предложили подписать Пауло Дибалу

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вчера, 20:02

Нападающий «Ромы» может перейти в «Барселону».

Представители аргентинца предложили его услуги каталонскому клубу. Сумма отступных в контракте форварда с «Ромой» составляет 12 млн евро.

Вариант с подписанием Дибалы не является приоритетным для «Барселоны», однако «сине-гранатовых» устраивает сумма выкупа и зарплата футболиста. Потенциальный трансфер будет зависеть от будущего , который играет за «Барселону» на правах аренды из «Атлетико».