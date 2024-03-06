«Барселоне» предложили подписать Пауло Дибалу

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала может перейти в «Барселону».
Представители аргентинца предложили его услуги каталонскому клубу. Сумма отступных в контракте форварда с «Ромой» составляет 12 млн евро.
Вариант с подписанием Дибалы не является приоритетным для «Барселоны», однако «сине-гранатовых» устраивает сумма выкупа и зарплата футболиста. Потенциальный трансфер будет зависеть от будущего Жоау Феликса, который играет за «Барселону» на правах аренды из «Атлетико».
Его контракт до 2025-го года, и еще неизвестно Де Росси станет стабильным тренером или это начальный залп в новом клубе, как было у Сульшера в МЮ? Трансфер Пауло будет зависеть от многих факторов. В Барселоне ситуация тоже непростая. Но вот в Атлетико он мог бы играть при Диего Симеоне и показать высший уровень игры. Я вижу Дибалу в его тактике, но в «Барселоне» пока не ясно, кто станет главным тренером, чтобы понять, подойдет ли Пауло или нет.
Его контракт до 2025-го года, и еще неизвестно Де Росси станет стабильным тренером или это начальный залп в новом клубе, как было у Сульшера в МЮ? Трансфер Пауло будет зависеть от многих факторов. В Барселоне ситуация тоже непростая. Но вот в Атлетико он мог бы играть при Диего Симеоне и показать высший уровень игры. Я вижу Дибалу в его тактике, но в «Барселоне» пока не ясно, кто станет главным тренером, чтобы понять, подойдет ли Пауло или нет.
Потом оказалось, что нужно тащить, а он к этому был не готов.
Потом оказалось, что нужно тащить, а он к этому был не готов.