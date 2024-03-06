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«Барселоне» предложили подписать Пауло Дибалу

вчера, 20:02

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала может перейти в «Барселону».

Представители аргентинца предложили его услуги каталонскому клубу. Сумма отступных в контракте форварда с «Ромой» составляет 12 млн евро.

Вариант с подписанием Дибалы не является приоритетным для «Барселоны», однако «сине-гранатовых» устраивает сумма выкупа и зарплата футболиста. Потенциальный трансфер будет зависеть от будущего Жоау Феликса, который играет за «Барселону» на правах аренды из «Атлетико».

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Все комментарии
Islomjon Hudayarov
Islomjon Hudayarov
сегодня в 01:39
Ух наконец та . Я давно хотел его увидеть в Барселоне..
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 23:24
Это надо было делать на его пике
Amellus Amellus
Amellus Amellus
вчера в 21:15
Пусть лучше Аллегри подпишут.🤡
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 20:54, ред.
Дибала умён и много чего умеет.. Но у него нет скорости и мощи вести борьбу.. К тому же травматичный.. Именно поэтому он почти не играет за альбиселесте.. Барсе он не подходит..
Вещий
Вещий
вчера в 20:49
Интересный вариант.... В паре с Левандовски или Холландом (в мечтах) крутой дуэт может нарисоваться. Только для начала Барсе с тренером определиться надо. И только потом под него игроков смотреть....
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:34
Аллегри убил молодой талант.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:31
В "Барселоне" таких техничных игроков пруд пруди. Команде нужен быстрый крайний нападающий, который бы разрывал защитные порядки соперника, как разрывает аллигатор в реке Кангва свои жертвы во время их перехода в засушливый период. А лучше два.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 20:22
Это вторая новость за день о трансфере Дибалы. Первой командой называлась Атлетико Мадрид, второй - Барселона. Ну, во-первых Дибала снова стал забивать за Рому после назначения Де Росси. Не знаю, что именно произошло - порыв энергии от нового тренера или он сам взял себя в руки, но игрок начал забивать и отдавать результативные передачи, чего от него всегда ждут.

Его контракт до 2025-го года, и еще неизвестно Де Росси станет стабильным тренером или это начальный залп в новом клубе, как было у Сульшера в МЮ? Трансфер Пауло будет зависеть от многих факторов. В Барселоне ситуация тоже непростая. Но вот в Атлетико он мог бы играть при Диего Симеоне и показать высший уровень игры. Я вижу Дибалу в его тактике, но в «Барселоне» пока не ясно, кто станет главным тренером, чтобы понять, подойдет ли Пауло или нет.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 20:21
Игрок не волевой, плывёт по течению. Поэтому неудивительно, что когда-то он неплохо зажигал, особенно, когда старушка была всё ещё относительно жива.

Потом оказалось, что нужно тащить, а он к этому был не готов.
Incredulous
Incredulous
вчера в 20:18
Сумма отступных - 12 млн. А ведь его в своё время считали мега-талантом, с огромными перспективами. И в 2018 году трансфермаркет оценивал его в 110 млн. А его по сути хватило всего на три сезона в Ювентусе (2016/17, 2017/18, 2018/19), после чего паренёк просто растворился.
Randomjkee
Randomjkee
вчера в 20:18
Эх … Щас бы Барсу времен Иниесты,Хави,Месси,Неймара,Суареса) та разрывная Барса, которая мне запомнилась, хоть и времени не особо много прошло… А Дибала так и не стал величайшим, хотя многие говорили что это второй Месси
adekvat
adekvat
вчера в 20:13
Надо брать 12 лямов копейки, а игрок классный.
654gpmmnrpc5
654gpmmnrpc5
вчера в 20:09
Дибала классный игрок, такой Барселоне бы пригодился
GIPERION
GIPERION
вчера в 20:09
такое, в сломаной песочнице нет смысла ставить качели
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 20:09
Думаю что эта сделка не состоится,Барса найдёт другого игрока!
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