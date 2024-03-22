Сборная Португалии без Роналду обыграла команду Швеции в контрольном матче

Сборная Португалии одолела команду Швеции в контрольном поединке (5:2).
Рафаэл Леау вывел хозяев поля вперед на 24-й минуте. Матеуш Нуньеш удвоил преимущество команды на 33-й. Бруну Фернандеш забил третий мяч коллектива на 45-й. Брума на 57-й увеличил разрыв в счете. Виктор Дьёкереш на 59-й отыграл один из мячей. Гонсалу Рамуш на 62-й забил пятый гол португальцев. Второй мяч шведов отправил в сетку ворот Густав Нильссон.
Португальский нападающий Криштиану Роналду пропустил эту встречу.
Очень даже приличный состав)
Тем более конкурентов мало, есть только Англичане и французы, остальные с сюрпризом. Та же Германия и Испания давно не могут прийти в себя, превратившись в неудачников на крупных турнирах. Голландцы давно переживают не лучшие времена, тоже самое касается и Италии, несмотря на победу евро 2020.
Португалия способна повторить успех 2016 года
Очень даже приличный состав)
Тем более конкурентов мало, есть только Англичане и французы, остальные с сюрпризом. Та же Германия и Испания давно не могут прийти в себя, превратившись в неудачников на крупных турнирах. Голландцы давно переживают не лучшие времена, тоже самое касается и Италии, несмотря на победу евро 2020.
Португалия способна повторить успех 2016 года