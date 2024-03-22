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Сборная Португалии без Роналду обыграла команду Швеции в контрольном матче

сегодня, 00:59
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия5 : 2Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

Сборная Португалии одолела команду Швеции в контрольном поединке (5:2).

Рафаэл Леау вывел хозяев поля вперед на 24-й минуте. Матеуш Нуньеш удвоил преимущество команды на 33-й. Бруну Фернандеш забил третий мяч коллектива на 45-й. Брума на 57-й увеличил разрыв в счете. Виктор Дьёкереш на 59-й отыграл один из мячей. Гонсалу Рамуш на 62-й забил пятый гол португальцев. Второй мяч шведов отправил в сетку ворот Густав Нильссон.

Португальский нападающий Криштиану Роналду пропустил эту встречу.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 07:36
Также крупно, почти как Россия у сербов
112910415
112910415
сегодня в 05:34
состав-то сильный у португалов !
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:36
Португальцы, как и аргентинцы привыкают играть без своих заслуженных пенсионеров.
Эксперт Футбола
Эксперт Футбола ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 02:28
Я с тобой согласен насчёт состава , но не выйграют они ничего ... максимум Полуфинал !
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Эксперт Футбола (раскрыть)
сегодня в 02:24
У них есть все шансы одержать победу на евро.
Очень даже приличный состав)
Тем более конкурентов мало, есть только Англичане и французы, остальные с сюрпризом. Та же Германия и Испания давно не могут прийти в себя, превратившись в неудачников на крупных турнирах. Голландцы давно переживают не лучшие времена, тоже самое касается и Италии, несмотря на победу евро 2020.
Португалия способна повторить успех 2016 года
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:18
Не Царское это дело в контрольных матчах играть...
Эксперт Футбола
Эксперт Футбола
сегодня в 02:14
Мдааа когда-то многие боялись шведов ... и много звёзд было ... а сейчас большой кризис ... им надо что-то менять вернутся в строю ... а вот Португалия Молодцы с победой , сильный состав у них вот только выйграть они ничего не смогут ... конкуренты по серьезнее будут ( Франция , Англия ) Испанцы и Немцы имееют серьезных игроков вот только у них с игрой не очень ... там с тренерами надо что-то менять и игру поставить !
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 01:04
И этот уже выбирает, когда играть...
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