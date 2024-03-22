Сборная Португалии без Роналду обыграла команду Швеции в контрольном матче

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сегодня, 00:59

Сборная Португалии одолела команду Швеции в контрольном поединке (5:2).

Рафаэл Леау вывел хозяев поля вперед на 24-й минуте. Матеуш Нуньеш удвоил преимущество команды на 33-й. Бруну Фернандеш забил третий мяч коллектива на 45-й. Брума на 57-й увеличил разрыв в счете. Виктор Дьёкереш на 59-й отыграл один из мячей. Гонсалу Рамуш на 62-й забил пятый гол португальцев. Второй мяч шведов отправил в сетку ворот Густав Нильссон.

Португальский нападающий Криштиану Роналду пропустил эту встречу.