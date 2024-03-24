Карпин рассказал, какой состав России сыграл бы против Парагвая

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какой состав вышел бы на товарищеский матч против сборной Парагвая, если бы он состоялся.
Ну, если вам интересно, почему нет? Какие уж теперь секреты... В воротах Лунев. В центре обороны Осипенко и Сильянов. Во втором тайме кого-то из них заменил бы Морозов.
Кого именно? Это бы решили в перерыве. По самочувствию. Идем дальше. Правый защитник — Адамов, левый — Горшков. В полузащите Черников, Кузяев, Захарян. Впереди Головин и Алексей Миранчук, а на острие Чалов.