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Карпин рассказал, какой состав России сыграл бы против Парагвая

сегодня, 21:19
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ПарагвайПарагвайЗавтра в 20:00 Матч отменен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какой состав вышел бы на товарищеский матч против сборной Парагвая, если бы он состоялся.

Ну, если вам интересно, почему нет? Какие уж теперь секреты... В воротах Лунев. В центре обороны Осипенко и Сильянов. Во втором тайме кого-то из них заменил бы Морозов.

Кого именно? Это бы решили в перерыве. По самочувствию. Идем дальше. Правый защитник — Адамов, левый — Горшков. В полузащите Черников, Кузяев, Захарян. Впереди Головин и Алексей Миранчук, а на острие Чалов.

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Все комментарии
Интерес
Интерес
сегодня в 22:38
Поезд ушёл.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 22:30
Это не серьезный был бы ответ главного тренера сборной
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 22:05
Судя по ответу г-на Карпина, этот "дурацкий" вопрос задал журналист. Я бы на месте гл.тренера назвал фамилии поваров, массажистов, уборщиков и проч., пусть бы тот помучился, когда будет искать их в списке вызванных в сборную.
drug01
drug01
сегодня в 21:46
Да так ждали эту игру даже Карпин не смог держать состав в тайне!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 21:22
Ну можно Карпуше теперь говорить о любом составе... но слово мог бы. Еще игры будут и посмотри выставит ли он этот состав.
Гость
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