Семак — об отставке Абаскаля: «Мы люди подневольные в этом смысле»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал увольнение из «Спартака».

Это дело руководства «Спартака» — принимать те или иные решения. Главный тренер должен быть готов к отставке или увольнению в любой момент. Мы люди подневольные в этом смысле. Что касается работы Гильермо, то он хороший специалист, хорошо работал. Игры на сборах и некоторые матчи в чемпионате получались удачными. Возможно, его команде не хватало стабильности и результата, который всегда требуют руководители. От «Спартака» все всегда ждут только борьбы за самые высокие места.

О том, может ли фактор отставки главного тренера повлиять на игру «Спартака»

Предполагать всегда сложно. Новый тренер — это всегда новые эмоции. Нам будет сложнее готовиться к матчу, потому что мы не знаем, какую схему он предпочитает, каким игрокам будет больше доверять. У игроков, которые ранее были меньше задействованы, в таких ситуациях больше шансов проявить себя. Как правило, в таких ситуациях у команды происходит эмоциональный всплеск. Предположить очень сложно, но мы знаем одно — это кубковый матч, в котором всё уйдёт на второй план. Важна только игра и то, что происходит на футбольном поле.