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Семак — об отставке Абаскаля: «Мы люди подневольные в этом смысле»

вчера, 16:13
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 19:30 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал увольнение Гильермо Абаскаля из «Спартака».

Это дело руководства «Спартака» — принимать те или иные решения. Главный тренер должен быть готов к отставке или увольнению в любой момент. Мы люди подневольные в этом смысле. Что касается работы Гильермо, то он хороший специалист, хорошо работал. Игры на сборах и некоторые матчи в чемпионате получались удачными. Возможно, его команде не хватало стабильности и результата, который всегда требуют руководители. От «Спартака» все всегда ждут только борьбы за самые высокие места.

О том, может ли фактор отставки главного тренера повлиять на игру «Спартака»

Предполагать всегда сложно. Новый тренер — это всегда новые эмоции. Нам будет сложнее готовиться к матчу, потому что мы не знаем, какую схему он предпочитает, каким игрокам будет больше доверять. У игроков, которые ранее были меньше задействованы, в таких ситуациях больше шансов проявить себя. Как правило, в таких ситуациях у команды происходит эмоциональный всплеск. Предположить очень сложно, но мы знаем одно — это кубковый матч, в котором всё уйдёт на второй план. Важна только игра и то, что происходит на футбольном поле.

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Nottrow
Nottrow ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 21:34, ред.
Скорее от 5-0 до 7-1.
Futurista
Futurista ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 20:03, ред.
...а человек играет на трубе)...
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:26
112910415
112910415
вчера в 18:36
судьба играет человеком ...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:15
На кубок стОит выставить средний по силе состав, чтобы пятью заменами можно было усилить игру. Или перейти на другую схему, в зависимости от того, как будет складываться игра...
adekvat
adekvat
вчера в 17:14
Кто бы говорил Зенит за счет покупки игроков на плаву. Зачем держат Семака понять не могу, не прет игра купили пару новых игроков и пошло.
Интерес
Интерес
вчера в 16:27
Семак явно огорчён,ибо команда с любым новым тренером опасней привычного тренера-соперника.Тут поливариантность итогового счёта велика :От 3-0,до 0-3,условно говоря.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:23
А при чем тут Семак?
Futurista
Futurista
вчера в 16:18
Прокомментировал раб газовой лампы)...

VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:16
Правильно сказал,это решение руководства команды,может уволить или принять.
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