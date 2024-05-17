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Нападающий «Атлетико» может перейти в «Наполи»

вчера, 10:24

«Наполи» ищет потенциальную замену нападающему Виктору Осимхену.

Одной из трансферных целей неаполитанского клуба является форвард «Атлетико» Саму Омородион.

В нынешнем сезоне футболист выступает на правах аренды за «Алавес».

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 13:45
Омородион сильный форвард.
его гол один из самых быстрых голов в ворота Барселоны))
качество принятие мяча, игра в пас, перемещение по полю и удары у него на высшем уровне.
Арсенала, Ливерпуля и Вест Хэма следят за ним.
а речь идет о 19-летнем форварде Атлетико Мадрид.
Омородион выступает на правах аренды в Алавесе.
если Осимхен уйдет, это достойная замена. и выгодная.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:26
Замена так себе... пусть скауты лучше работают.
z5v29aj5ne2u
z5v29aj5ne2u
вчера в 11:53
Слабая замена Осимхену
sihafazatron
sihafazatron ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 11:52
В париж наверно. Будет там в офсайде стоять
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:49
Сезон про может, хочет, если и т.д и т.п , считаем открытым .
Воо оно как , Михалыч ☝️😜
lotsman
lotsman
вчера в 11:46
А Осимхен куда? Омородион послабее будет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:24
Для этих целей придуманы трансферные окна. Ближайшая уже скоро...
Василий 50
Василий 50
вчера в 10:35
Может быть всё дело в тренере
e9tj9y3reax5
e9tj9y3reax5
вчера в 10:25
Осимхен незаменим, тем более этим игроком.
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