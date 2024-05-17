Нападающий «Атлетико» может перейти в «Наполи»

«Наполи» ищет потенциальную замену нападающему Виктору Осимхену.
Одной из трансферных целей неаполитанского клуба является форвард «Атлетико» Саму Омородион.
В нынешнем сезоне футболист выступает на правах аренды за «Алавес».
«Наполи» ищет потенциальную замену нападающему Виктору Осимхену.
Одной из трансферных целей неаполитанского клуба является форвард «Атлетико» Саму Омородион.
В нынешнем сезоне футболист выступает на правах аренды за «Алавес».
его гол один из самых быстрых голов в ворота Барселоны))
качество принятие мяча, игра в пас, перемещение по полю и удары у него на высшем уровне.
Арсенала, Ливерпуля и Вест Хэма следят за ним.
а речь идет о 19-летнем форварде Атлетико Мадрид.
Омородион выступает на правах аренды в Алавесе.
если Осимхен уйдет, это достойная замена. и выгодная.
его гол один из самых быстрых голов в ворота Барселоны))
качество принятие мяча, игра в пас, перемещение по полю и удары у него на высшем уровне.
Арсенала, Ливерпуля и Вест Хэма следят за ним.
а речь идет о 19-летнем форварде Атлетико Мадрид.
Омородион выступает на правах аренды в Алавесе.
если Осимхен уйдет, это достойная замена. и выгодная.