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Флик может возглавить «Челси»

вчера, 22:19

Сегодня «Челси» официально объявил об отставке Маурисио Почеттино.

По данным источника, бывший тренер «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитер Флик заинтересован в работе в «Челси».

«Синие» уже обсуждали кандидатуру Флика в прошлом.

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112910415
112910415
сегодня в 08:33
а Баварию тогда кто ?!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:33
но...Флик ожесточенно увлеченно учил испанский язык.
или это был каталонский?))
теперь вот английский.
и пока учит чужие языки, остается без работы.
другие не стоят.
drug01
drug01
вчера в 23:12
Флик достойный тренер для Челси если они решат дать ему поработать?!!
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