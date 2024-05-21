Флик может возглавить «Челси»

Сегодня «Челси» официально объявил об отставке Маурисио Почеттино.
По данным источника, бывший тренер «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитер Флик заинтересован в работе в «Челси».
«Синие» уже обсуждали кандидатуру Флика в прошлом.
Сегодня «Челси» официально объявил об отставке Маурисио Почеттино.
По данным источника, бывший тренер «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитер Флик заинтересован в работе в «Челси».
«Синие» уже обсуждали кандидатуру Флика в прошлом.
или это был каталонский?))
теперь вот английский.
и пока учит чужие языки, остается без работы.
другие не стоят.
или это был каталонский?))
теперь вот английский.
и пока учит чужие языки, остается без работы.
другие не стоят.