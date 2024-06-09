«Алавес» подтвердил интерес к Баринову

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09 июня 2024, 14:32

Спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес ответил на вопрос об интересе к хавбеку «Локомотива» .

Ранее появилась информация, что футболистом интересуются клубы из Франции, Испании и Турции, а москвичи готовы рассматривать предложения о продаже.