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«Алавес» подтвердил интерес к Баринову

09 июня 2024, 14:32

Спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес ответил на вопрос об интересе к хавбеку «Локомотива» Дмитрию Баринову.

Ранее появилась информация, что футболистом интересуются клубы из Франции, Испании и Турции, а москвичи готовы рассматривать предложения о продаже.

Нам нравится Баринов, но на сегодняшний день заполучить его в команду было бы невозможно.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
09 июня в 18:42, ред.
Смеетесь? Баринов в Москве получает раза в три больше, чем в Алавесе. Никуда он не перейдет
ssspartak
ssspartak ответ npgf96jhqddn (раскрыть)
09 июня в 17:41
дык я за это и говорю
npgf96jhqddn
npgf96jhqddn ответ ssspartak (раскрыть)
09 июня в 17:14
Баринову уже поздно развиваться, это нужно было делать лет семь назад.
ssspartak
ssspartak
09 июня в 17:04
В РПЛ слишком комфортные условия, чтобы уехать нужно обладать большим желанием развиваться, а не оставаться на достигнутом уровне.
Шуnя771
Шуnя771
09 июня в 16:40
Опять халявщики выстроились в очередь за топчиком)
Баобаб
Баобаб
09 июня в 16:08
Чего тут не понятного, Баринову предлагают зарплату 700 000 в год, а в Локо он получает полтора ляма. Сам отказался.
lotsman
lotsman ответ Locomotive Breath (раскрыть)
09 июня в 15:32
А то, что это просто интерес и ничего больше. Это примерно так, как Одессе говорят - Между я тебе дам и на тебе, две большие разницы.))
Locomotive Breath
Locomotive Breath
09 июня в 14:51
Что значит:
"Нам нравится Баринов, но на сегодняшний день заполучить его в команду было бы невозможно."?
И хочется , колется? Забирайте, пока не разонравился)
STVA 1
STVA 1
09 июня в 14:33, ред.
Посмотрим чем интерес этот закончится
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