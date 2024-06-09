«Алавес» подтвердил интерес к Баринову

Спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес ответил на вопрос об интересе к хавбеку «Локомотива» Дмитрию Баринову.
Ранее появилась информация, что футболистом интересуются клубы из Франции, Испании и Турции, а москвичи готовы рассматривать предложения о продаже.
Нам нравится Баринов, но на сегодняшний день заполучить его в команду было бы невозможно.
"Нам нравится Баринов, но на сегодняшний день заполучить его в команду было бы невозможно."?
И хочется , колется? Забирайте, пока не разонравился)
"Нам нравится Баринов, но на сегодняшний день заполучить его в команду было бы невозможно."?
И хочется , колется? Забирайте, пока не разонравился)