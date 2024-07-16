Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФутбольная модаСША. МЛС 2024

Месси представил третий комплект формы «Интер Майами»

вчера, 20:54

Пресс-служба «Интер Майами» опубликовала фотографию третьего комплекта формы на нынешний сезон.

Форму представил лидер команды Лионель Месси.

Месси представил третий комплект формы «Интер Майами»

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Ювентус» представил домашнюю форму на сезон 2024/25
Вчера, 11:48 Фото
СлухиАрбитры РФС в новом сезоне будут судить в форме экипировщика сборной России
15 июля
Официально«Ахмат» представил форму на новый сезон
15 июля Фото
ОфициальноКлуб Захаряна представил выездную форму на новый сезон
15 июля Фото
ОфициальноФутбольный клуб «Челси» представил новую домашнюю форму
15 июля ФотоВидео
ОфициальноЦСКА показал форму на сезон 2024/25
14 июля Фото
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 09:39
    Elliada_
    Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 07:48
    Здравствуй. Как ты перенес победу Месси на КА? Под конец карьеры выдает просто супер результаты, что с Аргентиной, что с Майами. В то время, как Роналду позорится везде.
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 21:28
    Ответ готов...)
    Capral
    Capral
    вчера в 21:04, ред.
    Несите ему ЗМ!!!
    Рона называют дырявым, а у этого, цвет пижамы- явно вызывающий...
    a3skw946sywb
    a3skw946sywb
    вчера в 21:02
    Гном теперь манекеном подрабатывать будет
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     