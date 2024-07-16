Месси представил третий комплект формы «Интер Майами»

Пресс-служба «Интер Майами» опубликовала фотографию третьего комплекта формы на нынешний сезон.
Форму представил лидер команды Лионель Месси.
Пресс-служба «Интер Майами» опубликовала фотографию третьего комплекта формы на нынешний сезон.
Форму представил лидер команды Лионель Месси.
Я поржал, в натуре!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Нормально перенес. Я не смотрел игры и тем более финал. Я устал тебе говорить, что мне все равно, кто выиграет, а кто проиграет. Это ты с ума сходишь, доказывая всем, что пистон лучше всех, а мне без разницы. Если пишу, что-нибудь смешное про Месську, то только, чтобы тебя слегка потроллить.))) Поверь мне- ни Рон, ни Месси, ничего в моей жизни не значат.
Обидно было, когда немцев засудили на недавнем ЧЕ!!! Очень обидно, даже не скрываю. А всё остальное- безразлично. Когда ты это поймешь- сразу успокоешься. Ну, будь здоров. Рад за тебя!
🙋🙋🙋👌👌👌👍👍👍🌶️🌶️🌶️🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨
Я поржал, в натуре!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Нормально перенес. Я не смотрел игры и тем более финал. Я устал тебе говорить, что мне все равно, кто выиграет, а кто проиграет. Это ты с ума сходишь, доказывая всем, что пистон лучше всех, а мне без разницы. Если пишу, что-нибудь смешное про Месську, то только, чтобы тебя слегка потроллить.))) Поверь мне- ни Рон, ни Месси, ничего в моей жизни не значат.
Обидно было, когда немцев засудили на недавнем ЧЕ!!! Очень обидно, даже не скрываю. А всё остальное- безразлично. Когда ты это поймешь- сразу успокоешься. Ну, будь здоров. Рад за тебя!
🙋🙋🙋👌👌👌👍👍👍🌶️🌶️🌶️🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨
Рона называют дырявым, а у этого, цвет пижамы- явно вызывающий...
Рона называют дырявым, а у этого, цвет пижамы- явно вызывающий...