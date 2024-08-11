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Вратарь «Ахмата» заявил, что не затягивал время в матче со «Спартаком»

вчера, 23:50
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия после матча 4-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0) ответил на вопросы о затягивании времени. На 90+7-й минуте голкипер получил жёлтую карточку.

Я не наиграл сегодня на жёлтую карточку. В предыдущих играх я всегда говорил, что был момент, когда я тянул время. Сегодня, скажем честно, ребята во втором тайме сильно хорошо отработали. Особо много работы у меня не было. Поэтому не будем меня обвинять, что я тянул время.

Он [Безбородов] мне сделал его [предупреждение] на первый же вынос. Видимо, его там просили, чтобы я время не тянул. Но хорош, ребят. Все вы футбол смотрите. Все вы знаете, что такое футбол. Если с первой минуты вы поддушиваете вратаря, чтобы он быстрее вводил мяч… Это нелогично. Я говорил об этом в прошлом году. Мы сыграли, да, там я потягивал время. Это часть игры. Сегодня я не тянул время. У меня даже во втором тайме не было моментов, чтобы его потянуть.

Что в моём понимании «затягивание времени»? Это когда ты тянешь время. У меня же должно быть время поставить мяч, забрать мяч и ввести его. 40 секунд вводил мяч в игру? Ну и что? У меня такой стиль игры. Затягивал в первом тайме… Я так не считаю. Я всегда так ввожу.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 09:32
Нет, ну почему, с самого утра я должен оборжаться!!!!!!!!!!!!???????????? Я ещё даже зубы не почистил, а уже поржал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Минздрав предупреждает: раннее оборжание- вредно для здоровья!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Гениально, Маэстро, Гениально!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:40
Какой там затягивал время...
Даже судья понял что такой Спартак нужно обыгрывать и гнал гостей карточками вперёд...
Вещий
Вещий
сегодня в 07:11
В других матчах такого не замечалось.....:)))
mn8ehsmj4rdd
mn8ehsmj4rdd
сегодня в 06:45
Всем ясно, что затягивал. Непонятно зачем вообще в такой ситуации оправдываться.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 06:39
В данном случаи тактика вратаря, пошла в разрез с практикой судьи...)
Scorp689
Scorp689
сегодня в 06:30
Значит по делу карточку получил, у судьи такая манера...
8negnxjsa4p4
8negnxjsa4p4
сегодня в 05:33
Ну и что что затягивал,это тактика все так делают
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:16
Это обычная практика! Так что все норм
112910415
112910415
сегодня в 04:59
суета сует
7666twcrcdgh
7666twcrcdgh
сегодня в 04:42
Когда спартак не может выиграть, то всегда ищет виновных.
Futurista
Futurista
сегодня в 01:03
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:31
А если и затягивал, что тут обсуждать?
Так же делают абсолютно все команды.
Особенно тогда, когда надо удержать счёт.
Ахмату нужны очки и он поступил стандартно.
ABir
ABir
сегодня в 00:23
А у Безбородова, который 300 матчей отсудил секундомера и глаз не было
drug01
drug01
сегодня в 00:05
Ахмат выстоял нулевую ничью...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:52
Получил карточку и все понятно стало.
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