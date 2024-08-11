Вратарь «Ахмата» заявил, что не затягивал время в матче со «Спартаком»

Вратарь «Ахмата» после матча 4-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0) ответил на вопросы о затягивании времени. На 90+7-й минуте голкипер получил жёлтую карточку.

Я не наиграл сегодня на жёлтую карточку. В предыдущих играх я всегда говорил, что был момент, когда я тянул время. Сегодня, скажем честно, ребята во втором тайме сильно хорошо отработали. Особо много работы у меня не было. Поэтому не будем меня обвинять, что я тянул время.

Он [Безбородов] мне сделал его [предупреждение] на первый же вынос. Видимо, его там просили, чтобы я время не тянул. Но хорош, ребят. Все вы футбол смотрите. Все вы знаете, что такое футбол. Если с первой минуты вы поддушиваете вратаря, чтобы он быстрее вводил мяч… Это нелогично. Я говорил об этом в прошлом году. Мы сыграли, да, там я потягивал время. Это часть игры. Сегодня я не тянул время. У меня даже во втором тайме не было моментов, чтобы его потянуть.

Что в моём понимании «затягивание времени»? Это когда ты тянешь время. У меня же должно быть время поставить мяч, забрать мяч и ввести его. 40 секунд вводил мяч в игру? Ну и что? У меня такой стиль игры. Затягивал в первом тайме… Я так не считаю. Я всегда так ввожу.