Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Илич: «Эти две победы особенны. Посмотрим, что ждёт нас в будущем»

вчера, 15:22

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич подвёл итоги двум последним матчам нижегородцев.

Для нас эти две победы особенны. И это результаты намного лучше, чем были ранее. И по сей день мы усердно работаем, чтобы достигать положительных результатов. Посмотрим, что нас ждёт в будущем.

Также Илич высказался по поводу своей возможной отставки.

В футболе ты всегда находишься под давлением, но у меня контракт с клубом до конца этого сезона. Я сейчас работаю и не знаю, что случится в ближайшие несколько недель. Для меня важен сегодняшний и завтрашний день. Сейчас у нас будет период важных матчей, и я верю, что мои игроки покажут всё, на что они способны. Не думаю ни о каком давлении, потому что это часть моей работы.

Напомним, в матче 4-го тура РПЛ «Пари НН» переиграл «Химки». Нижегородцы занимают шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 6 очков.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
НН  Илич Саша
Источник: sport24.ru
Миллер о матче с «Динамо»: «Гроссмейстерская победа „Зенита“»
Вчера, 14:43
Сперцян: «Нам важно было выиграть у ЦСКА, на нас давила серия без побед»
Вчера, 13:04
Круговой: «С такими командами, как „Краснодар“ нужно контролировать мяч»
Вчера, 12:22
Ненахов: «В первом тайме Морозов чуть-чуть выпадал»
Вчера, 12:04
Агент Дивеева: «Николич раскрыл у Игоря бомбардирский потенциал»
Вчера, 11:45
Тюкавин заявил, что Нгамалё не должен был исполнять пенальти
10 августа
Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:03
Турнир только начался Успехов фк НН!!!
9facjnmafjqx
9facjnmafjqx
вчера в 16:14
Обе победы случайны, в конечном итоге самую слабую команду РПЛ ждет пердив.
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:10
Всем наставникам нужно время и квалифицированные игроки, чудес не бывает...
drug01
drug01
вчера в 15:33
А завтра будет как вчера.... Сплошные победы, да?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 