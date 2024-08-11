Илич: «Эти две победы особенны. Посмотрим, что ждёт нас в будущем»

Главный тренер «Пари НН» подвёл итоги двум последним матчам нижегородцев.

Для нас эти две победы особенны. И это результаты намного лучше, чем были ранее. И по сей день мы усердно работаем, чтобы достигать положительных результатов. Посмотрим, что нас ждёт в будущем.

Также Илич высказался по поводу своей возможной отставки.

В футболе ты всегда находишься под давлением, но у меня контракт с клубом до конца этого сезона. Я сейчас работаю и не знаю, что случится в ближайшие несколько недель. Для меня важен сегодняшний и завтрашний день. Сейчас у нас будет период важных матчей, и я верю, что мои игроки покажут всё, на что они способны. Не думаю ни о каком давлении, потому что это часть моей работы.