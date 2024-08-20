«Челси» и «Наполи» продолжают переговоры по Лукаку

1724135043

вчера, 09:24

«Наполи» продолжает переговоры по нападающему «Челси» и сборной Бельгии . «Аристократы» хотят получить за игрока не менее 40 миллионов евро. И намерены отклонить предложить «Наполи» об аренде с обязательным выкупом за 30 миллионов евро.

Напомним, контракт Лукаку с «Челси» действует до июня 2026 года. Прошедший сезон форвард провёл на правах аренды в «Роме». Сыграл 47 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал 4 результативных передачи. На чемпионате Европы 2024 года Лукаку провёл 4 игры и отметился ассистом. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего бельгийца в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» хочет подписать Лукаку.