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«Челси» и «Наполи» продолжают переговоры по Лукаку

вчера, 09:24

«Наполи» продолжает переговоры по нападающему «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку. «Аристократы» хотят получить за игрока не менее 40 миллионов евро. И намерены отклонить предложить «Наполи» об аренде с обязательным выкупом за 30 миллионов евро.

Напомним, контракт Лукаку с «Челси» действует до июня 2026 года. Прошедший сезон форвард провёл на правах аренды в «Роме». Сыграл 47 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал 4 результативных передачи. На чемпионате Европы 2024 года Лукаку провёл 4 игры и отметился ассистом. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего бельгийца в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» хочет подписать Лукаку.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek ответ 63vdez9dyt7c (раскрыть)
вчера в 23:02
А че его тогда не продают за дешево? Если не ошибаюсь, арабы им интересовались, он отказался.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 10:02
Он при Конте стал топ форвардом, Возможно он и реанимируют его
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 09:50
Не могут его сплавить. Если бы проявил себя на Евро, желающие были бы.
drug01
drug01
вчера в 09:32
Неужели кто то ещё хочет его приобрести???
sihafazatron
sihafazatron ответ 63vdez9dyt7c (раскрыть)
вчера в 09:29
Нехуже Джексона будет)))
63vdez9dyt7c
63vdez9dyt7c
вчера в 09:26
Никому это кусок рубероида не нужен
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