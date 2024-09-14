Холанд установил рекорд АПЛ, забив 9 голов за 4 тура

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил дубль в матче 4-го тура АПЛ против «Брентфорда» (2:1).
Таким образом, норвежец забил уже 9 голов в первых четырёх турах чемпионата Англии в новом сезоне. Он стал первым футболистом в истории АПЛ, которому удалось подобное.
Почему не все так легко, пусть даже середнякам забивают? Очень ценный игрок
Почему не все так легко, пусть даже середнякам забивают? Очень ценный игрок
Пусть он и дальше продолжать блистать.
Пусть он и дальше продолжать блистать.