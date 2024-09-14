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Холанд установил рекорд АПЛ, забив 9 голов за 4 тура

вчера, 21:02
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 1Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)БрентфордМатч завершен

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил дубль в матче 4-го тура АПЛ против «Брентфорда» (2:1).

Таким образом, норвежец забил уже 9 голов в первых четырёх турах чемпионата Англии в новом сезоне. Он стал первым футболистом в истории АПЛ, которому удалось подобное.

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Все комментарии
Lewa2708
Lewa2708 ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 10:43
А что от него ещё нужно кроме голов?)
Почему не все так легко, пусть даже середнякам забивают? Очень ценный игрок
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:33
Норвежский Глушенков...
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 21:58
Неплохо..
DXTK
DXTK
вчера в 21:39
Вот он красавчик...... на аутсайдерах и середняках Холанд прокладывает дорогу Сити к пятому подряд чемпионству..........и ведь пока благодаря этому дублю Сити без потерь идет.........вот в этом и ценность Холанда.
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:35
Всем рекордам рекорд...
Пусть он и дальше продолжать блистать.
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