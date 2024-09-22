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«Марсель» вырвал победу у «Лиона» в матче чемпионата Франции

вчера, 23:47
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион2 : 3Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

«Лион» потерпел поражение от «Марселя» в матче 5-го тура Лиги 1 (2:3).

На 5-й минуте гости остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Леонардо Балерди. На 45+7-й хозяева поля могли открыть счёт, но пенальти не реализовал Александр Ляказетт. На 53-й Дуе Чалета-Цар вывел «ткачей» вперёд. Поль Лирола на 69-й восстановил равенство, а Улиссес Гарсия на 82-й забил ещё один мяч «провансальцев». Райан Шерки на 90+3-й сравнял счёт. Джон Роу на 90+5-й поставил точку в игре.

«Лион» занимает 14-е место в чемпионате Франции (4 очка). «Марсель» идёт 2-м (13 баллов).

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Все комментарии
djz4srd43uh7
djz4srd43uh7
сегодня в 07:29
Концовка удалась на славу. Почаще бы такие концовки.
bwzttxft327s
bwzttxft327s
сегодня в 05:23
Похоже опять Лион сезон начинает по неважнецкому прошлогоднему сценарию
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:52
В гостях весь матч в меньшинстве вырвать победу в самом конце - таких бы матчей по больше...
sv_1969
sv_1969 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:22
После 2-2 уже думал всё!А тут вона как)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:48, ред.
Какая концовка )))) настоящая олимпик рубка и победа Марселя!!!
Гость
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