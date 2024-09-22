«Марсель» вырвал победу у «Лиона» в матче чемпионата Франции

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вчера, 23:47

«Лион» потерпел поражение от «Марселя» в матче 5-го тура Лиги 1 (2:3).

На 5-й минуте гости остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Леонардо Балерди. На 45+7-й хозяева поля могли открыть счёт, но пенальти не реализовал Александр Ляказетт. На 53-й Дуе Чалета-Цар вывел «ткачей» вперёд. Поль Лирола на 69-й восстановил равенство, а Улиссес Гарсия на 82-й забил ещё один мяч «провансальцев». Райан Шерки на 90+3-й сравнял счёт. Джон Роу на 90+5-й поставил точку в игре.

«Лион» занимает 14-е место в чемпионате Франции (4 очка). «Марсель» идёт 2-м (13 баллов).