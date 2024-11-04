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Тикнизян: «У меня очень большое желание остаться в „Локомотиве“»

вчера, 19:31

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян сообщил о желании остаться в своей нынешней команде.

Я видел, что в телеграм-каналах всплывали новости о возможном уходе зимой. Это будет зависеть напрямую от того, как мы с «Локомотивом» договоримся о новом контракте. У меня очень большое желание дальше остаться здесь и играть. Я ценю то отношение, которое есть ко мне. Во всех интервью это отмечаю, потому что хочу остаться благородным человеком.

В последние три трансферных окна «Локомотив» получал три предложения по мне. Два было из Европы и одно из российского клуба. В двух случаях, когда «Локо» отказал «Вердеру» и «Севилье», я тогда и слова им не сказал. Потому что очень уважительно отношусь к руководству и тренерскому штабу. Я их позицию поддерживаю. Как говорится: отвергаешь — предлагай. Я жду и очень надеюсь, что будет диалог по новому контракту. Дай Бог, чтобы всё было хорошо.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:42
"остаться благородным человеком" ...
какие редкие слова в нынешних реалиях !
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:39
Армянский вариант забивания цены...
lotsman
lotsman
вчера в 21:30
Естественно в Локомотиве, раз никто никуда не зовёт.)
drug01
drug01
вчера в 20:52
Старайся больше работай и всё будет хорошо
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:22
Интересно, а куда засобирался Тикнизян, его контракт с Локомотивом заканчивается аж в июне 2026 года и даже в это зимнее трансферное окно у него ещё нет права вести самостоятельно переговоры с другими клубами. А продавать его куда-либо в Европу или своим конкурентам в ближайшее время у железнодорожников нет смысла. Особенно сейчас, когда команда на хорошем ходу, демонстрируя азартную игру и главное хорошие результаты, нравится не только болельщикам, но и руководству, получая при этом высокие оценки и положительные отзывы со стороны аналитиков и экспертов. Кроме того претендует на одно из призовых мест. Так что Наиру, как минимум, до конца этого сезона предстоит играть в майке Локомотива.
Болейте за своих, а не против чужих!
shlomo
shlomo
вчера в 20:12
Руководству и тренеру виднее кого оставлять а кого за борт...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:04
Значит останется В Локомотиве.
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:51
Это решит Совет фк ЛОКО
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